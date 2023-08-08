СБУ та НАБУ викрили нардепа, який продавав землю Нацакадемії аграрних наук: деталі

СБУ та НАБУ проводять розслідування. Фото: СБУ

Співробітники Національного антикорупційного бюро у співпраці зі Службою безпеки виявили факти корупції, пов’язані з народним депутатом України. Посадовець за 85 тисяч доларів продавав землю Національній академії аграрних наук.

Про це повідомляє СБУ.

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Варто зазначити, що у ЗМІ пишуть, що йдеться про народного депутата Анатолія Гунька.

Тим часом у СБУ повідомили, що посадова особа, в обмін на хабар, обіцяла бізнесменові допомогу в отриманні прав на використання державних земель, що належать Національній академії аграрних наук України для їхньої обробки.

Оперативні служби змогли підтвердити злочинні дії депутата, зловивши його "на гарячому" у момент отримання першої частини незаконної вигоди у розмірі 85 тисяч доларів США.

Розслідування СБУ. Фото: СБУ

У СБУ уточнили, що під час кримінального процесу йде розгляд питання щодо пред'явлення звинувачень народному депутату та його двом співучасникам. Якщо винність підтвердиться, злочинцям може загрожувати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 2 серпня у Верховній Раді України відбулися кадрові зміни: Наталія Локтіонова замінила Юрія Арістова як народний депутат від партії "Слуга народу". Арістов, який прославився своєю спірною поїздкою на Мальдіви, достроково склав свої повноваження 27 липня 2023 за власним бажанням.