СБУ и полиция Польши разоблачили мошенников: они выманивали деньги у жителей Бахмута

СБУ и полиция Польши разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у людей. Фото: СБУ

Совместная операция киберспециалистов Службы безопасности и правоохранительных органов Польши привела к нейтрализации транснациональной преступной группировки, занимавшейся мошенничеством. Преступники использовали социальные сети и мессенджеры для обмана жителей фронтовых регионов Украины, предлагая услуги по эвакуации из зоны боевых действий в более безопасные регионы за определенную плату.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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СБУ разоблачила мошенников

"Злоумышленники выманивали деньги из жителей фронтовых регионов Украины, которые планировали выехать из зоны боевых действий, в том числе из Бахмута и Угледара", — говорится в сообщении.

Целевой аудиторией мошенников были родители малолетних детей, инвалиды и мужчины призывного возраста, которым были обещаны фальшивые документы для выезда за границу. Предоплата за услуги составляла 50% от общей суммы, а злоумышленники получали деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц.

После получения денег преступники прекращали общение с клиентами, не исполняя свои обещания. В результате мошенники выманили у жертв более 1,5 миллиона гривен.

При проведении обысков по адресам проживания фигурантов в нескольких областях Украины были обнаружены мобильные телефоны и 10 банковских карт, на которые злоумышленники получали деньги от потерпевших.

Один из организаторов группировки, житель Житомирщины, был задержан в результате операции. Еще двое украинских граждан, организаторов преступной группы, находятся в одной из стран Евросоюза. Сотрудники СБУ и европейские партнеры проводят комплексные мероприятия для задержания обоих злоумышленников и их экстрадиции в Украину.

Напомним, что в Киеве и Закарпатской области Служба безопасности Украины ликвидировала еще три схемы уклонения от мобилизации. Среди правонарушителей — председатель военно-врачебной комиссии и адвокат.