СБУ та поліція Польщі викрили шахраїв: вони виманювали гроші у мешканців Бахмута

СБУ та поліція Польщі викрили шахраїв, які виманювали гроші у людей. Фото: СБУ

Спільна операція кіберфахівців Служби безпеки та правоохоронних органів Польщі призвела до нейтралізації транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося шахрайством. Злочинці використовували соціальні мережі та месенджери для обману мешканців фронтових регіонів України, пропонуючи послуги з евакуації із зони бойових дій у безпечніші регіони за певну плату.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Зловмисники виманювали гроші з мешканців фронтових регіонів України, які планували виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута та Вугледару", — йдеться у повідомленні.

Цільовою аудиторією шахраїв були батьки малолітніх дітей, інваліди та чоловіки призовного віку, яким було обіцяно фальшиві документи для виїзду за кордон. Передплата за послуги становила 50% загальної суми, а зловмисники отримували гроші на банківські картки, оформлені на підставних осіб.

Після отримання грошей злочинці припиняли спілкування із клієнтами, не виконуючи своїх обіцянок. В результаті шахраї виманили у жертв понад 1,5 мільйона гривень.

Під час проведення обшуків за адресами проживання фігурантів у кількох областях України було виявлено мобільні телефони та 10 банківських карток, на які зловмисники отримували гроші від потерпілих.

Одного з організаторів угруповання, мешканця Житомирщини, було затримано в результаті операції. Ще двоє українських громадян, організаторів злочинної групи, перебувають в одній із країн Євросоюзу. Співробітники СБУ та європейські партнери проводять комплексні заходи для затримання обох зловмисників та їхньої екстрадиції до України.

Нагадаємо, що у Києві та Закарпатській області Служба безпеки України ліквідувала ще три схеми ухилення від мобілізації. Серед правопорушників — голова військово-лікарської комісії та адвокат.