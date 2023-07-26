СБУ и Укрпочта ввели в обращение марку, посвященную работе спецслужбы
В среду, 26 июля, Служба безопасности Украины и Укрпочта представили марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны. Марка о СБУ является финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!"
Об этом сообщили в СБУ.
Спецпогашение марки о СБУ
В среду, 26 июля, в Киеве спецпогашение марки выполнили глава СБУ Василий Малюк и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Церемония прошла на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, где также представлены экспозиции с уничтоженной техникой российских оккупантов и не только.
"С первых дней полномасштабного вторжения РФ сотрудники СБУ уничтожают врага в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю. Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций. Убежден, что проводимые СБУ уникальные спецоперации станут сюжетами для новых марок", — отметил Малюк.
Марки на фронте
Как отметил Глава Службы безопасности, стикеры с маркой отправят спецназам СБУ, которые сейчас работают на передовой.
"Наши бойцы смогут маркировать ими боеприпасы, которыми уничтожают врага. И передавать оккупантам своеобразный "привет" от всех украинцев. Уверяю: СБУ хорошо гасит не только марки, но и московитов!" — добавил глава СБУ.
Где можно приобрести марки
Почтовые наборы "Служба безопасности Украины" доступны в отделениях "Укрпочты" по всей стране, онлайн в официальном почтовом магазине и маркетплейсах eBay и Amazon. Также можно приобрести тематический мерч: футболку "СБУ" и набор стикеров.
Напомним, Укрпочта получила три почетных награды на престижной премии "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марку "Русский военный корабель, иди…" признали лучшей в мире за 2022 год.
Также мы писали, что Укрпочта вместе с ГУР Минобороны Украины выпустят лимитированную серию мерчей для каждого дня. Таким образом, учреждения транслируют свое видение нынешних и будущих событий.