СБУ и Укрпочта ввели в обращение марку, посвященную работе спецслужбы

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский и глава СБУ Василий Малюк. Фото: t.me/SBUkr

В среду, 26 июля, Служба безопасности Украины и Укрпочта представили марку, посвященную деятельности спецслужбы и ее вкладу в защиту страны. Марка о СБУ является финальным выпуском героической серии "Слава Силам обороны и безопасности Украины!"

Об этом сообщили в СБУ.

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Спецпогашение марки о СБУ

В среду, 26 июля, в Киеве спецпогашение марки выполнили глава СБУ Василий Малюк и генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. Церемония прошла на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, где также представлены экспозиции с уничтоженной техникой российских оккупантов и не только.

"С первых дней полномасштабного вторжения РФ сотрудники СБУ уничтожают врага в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю. Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций. Убежден, что проводимые СБУ уникальные спецоперации станут сюжетами для новых марок", — отметил Малюк.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский и глава СБУ Василий Малюк. Фото: t.me/SBUkr

Спецпогашение марки, посвященной СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Спецпогашение марки, посвященной СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Марки на фронте

Как отметил Глава Службы безопасности, стикеры с маркой отправят спецназам СБУ, которые сейчас работают на передовой.

"Наши бойцы смогут маркировать ими боеприпасы, которыми уничтожают врага. И передавать оккупантам своеобразный "привет" от всех украинцев. Уверяю: СБУ хорошо гасит не только марки, но и московитов!" — добавил глава СБУ.

Марки, посвященные СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Марки, посвященные СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Марки, посвященные СБУ. Фото: t.me/SBUkr

Где можно приобрести марки

Почтовые наборы "Служба безопасности Украины" доступны в отделениях "Укрпочты" по всей стране, онлайн в официальном почтовом магазине и маркетплейсах eBay и Amazon. Также можно приобрести тематический мерч: футболку "СБУ" и набор стикеров.

Напомним, Укрпочта получила три почетных награды на престижной премии "World Post & Parcel Awards 2023". В частности, марку "Русский военный корабель, иди…" признали лучшей в мире за 2022 год.

Также мы писали, что Укрпочта вместе с ГУР Минобороны Украины выпустят лимитированную серию мерчей для каждого дня. Таким образом, учреждения транслируют свое видение нынешних и будущих событий.