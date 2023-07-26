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СБУ та Укрпошта ввели в обіг марку, присвячену роботі спецслужби

26 липня 2023 17:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
СБУ та Укрпошта ввели в обіг марку, присвячену роботі спецслужби
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський та голова СБУ Василь Малюк. Фото: t.me/SBUkr
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 26 липня, Служба безпека України та Укрпошта презентували марку, присвячену діяльності спецслужби та її внеску у захист країни. Марка про СБУ є фінальним випуском героїчної серії "Слава Силам оборони і безпеки України!".

Про це повідомили в СБУ

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Спецпогашення марки про СБУ

У середу, 26 липня, у Києві спецпогашення марки виконали Голова СБУ Василь Малюк та генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Церемонія відбулася на території Національного музею історії України у Другій світовій війні, де також представлені експозиції зі знищеною технікою російських окупантів і не тільки.

"З перших днів повномасштабного вторгнення РФ співробітники СБУ нищать ворога у найгарячіших точках і роблять все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю. Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок", — зазначив Малюк.

марки
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський та голова СБУ Василь Малюк. Фото: t.me/SBUkr
марки
Спецпогашення марки, присвяченій СБУ. Фото: t.me/SBUkr 
марка
Спецпогашення марки, присвяченій СБУ. Фото: t.me/SBUkr 

Марки на фронті

Як зазначив Голова Служби безпеки, стікери з маркою відправлять спецпризначенцям СБУ, які зараз працюють на передовій.

"Наші бійці зможуть маркувати ними боєприпаси, якими нищать ворога. І передавати окупантам своєрідний "привіт" від всіх українців. Запевняю: СБУ добре гасить не тільки марки, але й московитів!" – додав голова СБУ.

марка
Марки, присвячені СБУ. Фото: t.me/SBUkr 
марка
Марки, присвячені СБУ. Фото: t.me/SBUkr 
марка
Марки, присвячені СБУ. Фото: t.me/SBUkr 

Де можна придбати марки

Поштові набори "Служба безпеки України" доступні у відділеннях Укрпошти по всій країні, онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах eBay та Amazon. Також можна придбати тематичний мерч: футболку "СБУ" та набір стікерпаків.

Нагадаємо, Укрпошта отримала три почесні відзнаки на престижній премії "World Post & Parcel Awards 2023". Зокрема, марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі за 2022 рік. 

Також ми писали, що Укрпошта разом з ГУР Міноборони України випустять лімітовану серію мерчу для кожного дня. Таким чином установи транслюють своє бачення теперішніх та майбутніх подій.

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