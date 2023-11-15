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СБУ открыла уголовное производство по Ирине Фарион

15 ноября 2023 16:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СБУ открыла уголовное производство по Ирине Фарион
Ирина Фарион. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион. В своих соцсетях фигурантка опубликовала сообщение со скриншотом от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

Об этом сообщает СБУ.

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По материалам СБУ, Фарион категорически не воспринимает русскоязычных военнослужащих ВСУ и не может назвать их украинцами. Это вызвало волну возмущения среди украинских защитников и в обществе в целом.

Кроме того, в своих соцсетях Ирина Фарион опубликовала сообщение со скриншотом от проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, в котором были указаны имя, фамилия и другие персональные данные отправителя.

Это явилось основанием его преследования со стороны российских спецслужб.

Уголовное производство по этим фактам открыто по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • ст. 435-1 (оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему);
  • ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых по средствам связи или через компьютер);
  • ст.182 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

СБУ инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что после ситуации со студентом из Крыма 14 ноября студенты Львовской политехники собрались под стенами университета и требуют отставки Ирины Фарион. Ранее они обвинили "языковеда" в подыгрыше врагу.

Напомним, ранее в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" языковед Ирина Фарион заявила, что "категорически не принимает" то, что некоторые военнослужащие бригады "Азов" и 3 отдельной штурмовой бригады общаются на русском языке, в том числе в бою, и она "не может назвать" их украинцами".

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