СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон
15 листопада 2023 16:11
Термінова новина
Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. У своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника.
Про це повідомляє СБУ.
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