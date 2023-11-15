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СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон

15 листопада 2023 16:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
СБУ відкрила кримінальне провадження щодо Ірини Фаріон
Термінова новина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. У своїх соцмережах фігурантка опублікувала допис зі скріншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. 

Про це повідомляє СБУ.

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