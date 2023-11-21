СБУ разоблачила очередные схемы для уклонистов в Украине — подробности

Спецназ Службы безопасности Украины. Фото: УНИАН

Служба безопасности заблокировала схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу военнообязанных. В частности, в Черкасской и Львовской областях.

Об этом сообщает СБУ.

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Так, фигуранты продавали военнообязанным фиктивные документы для выезда за границу Украины под видом "тяжелобольных" или перевозчиков международной помощи.

Известно, что стоимость таких услуг составляла до 10 тыс. долларов в зависимости от срочности бегства от призыва.

В Черкассах на "горячем" задержан 40-летний бывший страховой агент, который предлагал своим военнообязанным клиентам решать вопрос о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По данным следствия, ранее он уже был осужден за подкуп должностных лиц. Теперь ему грозит еще один срок заключения.

СБУ задержала злоумышленника. Фото: СБУ

Деньги, которые злоумышленник получал от уклонистов. Фото: СБУ

На Львовщине СБУ задержала 25-летнего жителя Трускавца, который за деньги обещал помочь потенциальным призывникам выехать за границу якобы волонтерам.

Продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения к ответственности. Злоумышленникам грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества.

СБУ задержала организатора схемы для уклонистов. Фото: СБУ

Ранее мы писали, что украинец в соцсетях поделился собственной историей, как ему удалось переплыть реку и незаконно попасть в Румынию. Уклонист проплывал мимо пограничников, но те его не заметили.

Также напомним, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в продаже поддельных удостоверений для выезда за границу военнообязанных. Цена такого документа составила 5,5 тыс. долларов.