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СБУ викрила чергові схеми для ухилянтів в Україні — деталі

21 листопада 2023 14:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ викрила чергові схеми для ухилянтів в Україні — деталі
Спецпризначенці Служби безпеки України. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки заблокувала схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон військовозобов’язаних. Зокрема в Черкаській та Львівській областях.

Про це повідомляє СБУ.

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Так, фігуранти продавали військовозобов'язаним фіктивні документи для виїзду за кордон України під виглядом "важкохворих" або перевізників міжнародної допомоги.

Відомо, що вартість таких послуг становила до 10 тис. доларів залежно від терміновості втечі від призову.

У Черкасах на "гарячому" затримано 40-річного колишнього страхового агента, який пропонував своїм військовозобов’язаним клієнтам розв'язувати питання про непридатність до служби за станом здоров’я.

За даними слідства, раніше він вже був засуджений за підкуп посадовців. Тепер йому загрожує ще один термін ув’язнення.

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СБУ затримала зловмисника. Фото: СБУ
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Гроші, які зловмисник отримував від ухилянтів. Фото: СБУ

На Львівщині СБУ затримала 25-річного мешканця Трускавця, який за гроші обіцяв посприяти потенційним призовникам виїхати за кордон нібито як волонтерам.

Наразі тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення до відповідальності. Зловмисникам загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.

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СБУ затримала організатора схеми для ухилянтів. Фото: СБУ

Раніше ми писали, що українець у соцмережах поділився власною історією, як йому вдалось переплисти річку та незаконно потрапити до Румунії. Ухилянт пропливав повз прикордонників, але ті його не помітили.

Також нагадаємо, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі підроблених посвідчень для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Ціна такого документа становила 5,5 тис. доларів.

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