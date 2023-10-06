СБУ арестовала украинские активы трех олигархов Путина: подробности

Олигарх Михаил Фридман. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины арестовала все украинские корпоративные права, которые принадлежали подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение президента России Владимира Путина и финансируют российскую агрессию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По сообщению, судебное решение касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют конечными бенефициарами или через их подконтрольные оффшорные компании.

Стоимость арестованных активов составляет более 17 млрд грн. Среди них — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод.

"Арест этого имущества не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доходы Украины", — объясняют силовики.

Установлено, что среди арестованных активов – 100% активов ЧАО "Киевстар", контролируемых олигархами через нидерландскую компанию VEON Ltd. А также доли в других компаниях, принадлежащих "Киевстару", в частности — "Хелси Украина", владеющей медицинскими данными большинства украинцев, заключивших декларацию с семейным врачом.

Напомним, что ранее СБУ сообщила о подозрении другому российскому олигарху Сергею Чемезову, которого связывают с ракетами "Кинжал". Также силовики разоблачили 60 клириков из Московского патриархата, распространявших порнографию.