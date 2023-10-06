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СБУ заарештувала українські активи трьох олігархів Путіна: подробиці

6 жовтня 2023 18:02
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
СБУ заарештувала українські активи трьох олігархів Путіна: подробиці
Олігарх Михайло Фрідман. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Служба безпеки України заарештувала всі українські корпоративні права, які належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення президента Росії Володимира Путіна та фінансують російську агресію.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Що заарештували

За повідомленням, судове рішення стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через їхні підконтрольні офшорні компанії.

Вартість заарештованих активів складає понад 17 млрд. грн. Серед них — фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв'язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод.

"Арешт цього майна не дозволить російським власникам "переписати" його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів у доходи України", — пояснюють силовики.

Встановлено, що серед заарештованих активів — 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd. А також частки в інших компаніях, які належать "Київстару", зокрема — "Хелсі Україна", яка володіє медичними даними більшості українців, які уклали декларацію з сімейним лікарем. 

Нагадаємо, що раніше СБУ повідомила про підозру іншому російському олігарху Сергію Чемезову, якого пов'язують з ракетами "Кинджал". Також силовики викрили 60 кліриків з Московського патріархату, які розповсюджували порнографію. 

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