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СБУ занимается Арестовичем после его недавних заявлений, — Данилов

3 ноября 2023 09:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
СБУ занимается Арестовичем после его недавних заявлений, — Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: LIGA.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности прорабатывает вопросы экс-советника Офиса Президент Алексея Арестовича после его недавних заявлений. Спецслужбы РФ активно используют эту ситуацию в свою пользу. 

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

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СБУ занимается Арестовичем

"Служба безопасности занимается. Другое дело, что все хотят очень быстрого результата, чтобы это было уже сегодня. У нас очень много времени еще впереди, нам страну еще строить, с учетом того, в каком состоянии мы находимся", — сказал он.

По его мнению, вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной, это: победа в войне, полностью убрать российскую фронду и зачистить до последнего артиста и сделать коренную трансформацию страны.

Напомним, что бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович представил свою предвыборную программу, в которой признает сложную ситуацию на украинском фронте. Также Арестович считает, что не нужно отвоевывать захваченные Россией украинские территории в обмен на вступление в НАТО.

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