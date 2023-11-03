СБУ занимается Арестовичем после его недавних заявлений, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: LIGA.net

Служба безопасности прорабатывает вопросы экс-советника Офиса Президент Алексея Арестовича после его недавних заявлений. Спецслужбы РФ активно используют эту ситуацию в свою пользу.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LIGA.net.

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"Служба безопасности занимается. Другое дело, что все хотят очень быстрого результата, чтобы это было уже сегодня. У нас очень много времени еще впереди, нам страну еще строить, с учетом того, в каком состоянии мы находимся", — сказал он.

По его мнению, вызовы, которые сейчас стоят перед Украиной, это: победа в войне, полностью убрать российскую фронду и зачистить до последнего артиста и сделать коренную трансформацию страны.

Напомним, что бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович представил свою предвыборную программу, в которой признает сложную ситуацию на украинском фронте. Также Арестович считает, что не нужно отвоевывать захваченные Россией украинские территории в обмен на вступление в НАТО.