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СБУ займається Арестовичем після його нещодавніх заяв, — Данілов

3 листопада 2023 09:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ займається Арестовичем після його нещодавніх заяв, — Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: LIGA.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки опрацьовує питання щодо ексрадника Офісу Президент Олексія Арестовича після його нещодавніх заяв. Спецслужби РФ активно використовують цю ситуацію на свою користь.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю LIGA.net.

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СБУ займається Арестовичем

"Служба безпеки займається. Інша справа, що всі хочуть дуже швидкого результату, щоб це було вже сьогодні. У нас дуже багато часу ще попереду, нам країну ще будувати, з урахуванням того, в якому стані ми знаходимося", — сказав він.

На його думку, виклики які зараз стоять перед Україною це: перемога у війні, повністю прибрати російську фронду і зачистити до останнього артиста та зробити докорінну трансформацію країни.

Нагадаємо, що колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович представив свою "передвиборчу програму", в якій визнає складну ситуацію на українському фронті. Також Арестович вважає, що не потрібно відвойовувати захоплені Росією українські території в обмін на вступ до НАТО.

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