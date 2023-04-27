СБУ задержала десять человек, которые помогали "уклонистам" переправляться за границу

СБУ задержала лиц, которые помогали военнообязанным незаконно пересечь государственную границу. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала десять человек, предлагавших военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов. Также была "опция" и незаконное пересечение границы.

Об этом пишет СБУ в своем Telegram-канале.

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Что известно

в Полтавской области задержан налоговик из Кременчуга. Он продавал фиктивные медицинские справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья;

в Харьковской области сообщено о подозрении жителю области, который помогал военнообязанным выехать за границу под видом "служебной командировки" работников оборонных предприятий;

в Одесской области ликвидировано еще два канала нелегальной миграции Там предлагали гражданам попасть в ЕС "под маской" международных перевозчиков;

в Ивано-Франковской области задержан чиновник военкомата. Вместе с сообщником они предлагали гражданам уехать из Украины под видом водителей грузовых автомобилей;

на Закарпатье задержан инспектор Госпогранслужбы, который способствовал переправке потенциальных призывников за границу через так называемую "зеленку";

а в Тернополе задокументировали преступную деятельность предпринимателя. Он оформлял "уклончан" как водителей грузовых автомобилей и вносил соответствующие сведения в систему "Путь".

СБУ задержала лиц, которые помогали военнообязанным незаконно пересечь государственную границу. Фото: СБУ

Стоимость "услуг" составляла до 7 тысяч долларов.

Теперь за горе-бизнесменами продолжаются расследования по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины); ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом), пишут в СБУ.

Напомним, ранее мы писали, что российский военный рассказал, как резал головы пленным украинцам. Отмечается, что мужчина, который говорил с женщиной — Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области России, 1995 года рождения. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.