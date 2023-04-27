СБУ затримала десятьох осіб, які допомагали "ухилянтам" переправлятися за кордон

СБУ затримала осіб, які допомагали військовозобовʼязаним незаконно перетнути державний кордон. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала десятьох людей, які пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів. Також була "опція" і незаконного перетину кордону.

Про це пише СБУ у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо

у Полтавській області затримано податківця з Кременчука. Він продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я;

на Харківщині повідомлено про підозру жителю області, який допомагав військовозобовʼязаним виїхати за кордон під виглядом "службового відрядження" працівників оборонних підприємств;

в Одеській області ліквідовано ще два канали нелегальної міграції. Там пропонували громадянам потрапити до ЄС "під маскою" міжнародних перевізників;

на Івано-Франківщині затримано посадовця військкомату. Разом зі спільником вони пропонували громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів;

на Закарпатті затримано інспектора Держприкордонслужби, який сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану "зеленку";

а У Тернополі задокументовали злочинну діяльність підприємця. Він оформляв "ухилянтів" як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи "Шлях".

СБУ затримала осіб, які допомагали військовозобовʼязаним незаконно перетнути державний кордон. Фото: СБУ

Вартість "послуг" становила до 7 тисяч доларів.

Тепер за горе-бізнесменами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), пишуть у СБУ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський військовий розповів, як різав голови полоненим українцям. Зазначається, що чоловік, який говорив з жінкою — Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.