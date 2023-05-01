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СБУ задержала руководителей прокси-центра, работавших на прокремлевские власти

1 мая 2023 16:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
СБУ задержала руководителей прокси-центра, работавших на прокремлевские власти
В Полтаве Служба безопасности Украины задержала руководителей прокси-центра, работавших на Россию. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 1 мая, в Полтаве Служба безопасности Украины ликвидировала прокси-центр, осуществлявший информационные операции против Украины. Злоумышленниками оказались жители Полтавской и Харьковской областей.

Об этом сообщает СБУ на своей Telegram-странице.

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Мощный прокси-центр использовался для взрывной деятельности против Украины. Двое мужчин наладили подпольный сервер, работавший как VPN-сервис. Он разрешал абонентам из любой страны выдавать себя за пользователей украинского мобильного Интернета, говорят в Службе безопасности.

Как сообщают правоохранители, фигуранты дела каждый день получали сотни "заказов". Денежные средства получали через запрещенные платежные системы.

В Полтаве Служба безопасности Украины задержала руководителей прокси-центра, работавших на Россию. Фото: СБУ

"Среди "постоянных" клиентов были граждане России, которые через услуги прокси-центра пытались скрыть собственные IP-адреса для доступа к популярным соцсетям.

При этом серверы вражеской "ячейки" находились на территории страны-агрессора.

Это позволяло российским спецслужбам получать удаленный доступ к украинскому интернет-пространству, а также распространять кремлевские нарративы и фейковую информацию о ситуации на фронте якобы от имени украинских граждан», — говорят в СБУ.

Во время обысков правоохранители вывили:

  • специальный аппаратный комплекс;
  • 120 тыс. дол. и пол килограмма золота;
  • мобильные телефоны и черные записи с поличным.
В Полтаве Служба безопасности Украины задержала руководителей прокси-центра, работавших на Россию. Фото: СБУ

Отметим, что стоимость такой подписки составляла почти 2,5 тыс. грн в месяц.

Как сообщается, в настоящее время организатор прокси-центра уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).

Ранее мы писали о том, что СБУ задержала шестерых организаторов псевдореферендумов на юге и востоке Украины. Предателям доложено о подозрении.

 

 

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