СБУ затримала керівників проксі-центру, які працювали на прокремлівську владу

У Полтаві Служба безпеки України затримала керівників проксі-центру, які працювали на Росію. Фото: СБУ

Сьогодні, 1 травня, у Полтаві Служба безпеки України ліквідувала проксі-центр, який здійснював інформаційні операції проти України. Зловмисниками виявились жителі Полтавської та Харківської областей.

Про це повідомляє СБУ на своїй Telegram-сторінці.

Читайте також:

Деталі злочинної діяльності

Потужний проксі-центр використовувався для підривної діяльності проти України. Двоє чоловіків налагодили підпільний сервер, який працював як VPN-сервіс. Він дозволяв абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного Інтернету, кажуть у Службі безпеки.

Як повідомляють правоохоронці, фігуранти справи щодня отримували сотні "замовлень". Кошти отримували через заборонені платіжні системи.

У Полтаві Служба безпеки України затримала керівників проксі-центру, які працювали на Росію. Фото: СБУ

"Серед "постійних" клієнтів були громадяни рф, які через послуги проксі-центру намагалися приховати власні ІР-адреси для доступу до популярних соцмереж.

При цьому сервери ворожого "осередку" знаходились на території країни-агресора.

Це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті нібито від імені українських громадян", — кажуть у СБУ.

Під час обшуків правоохоронці вивили:

спеціальний апаратний комплекс;

120 тис. дол. та пів кілограма золота;

мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

У Полтаві Служба безпеки України затримала керівників проксі-центру, які працювали на Росію. Фото: СБУ

Зазначимо, що вартість такої "підписки" становила майже 2,5 тис. грн на місяць.

Як повідомляється, наразі організатору проксі-центру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Раніше ми писали про те, що СБУ затримала шістьох організаторів псевдореферендумів на півдні та сході України. Зрадникам повідомлено про підозру.