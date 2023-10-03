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Секретная стратегия помощи Украине, суицид подростков, съезд глав МИД: главные новости 2 октября

3 октября 2023 08:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Главные новости 2 октября - события и итоги
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olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вчера, 1 октября  США подготовили индивидуальную стратегию помощи для Украины, которая в первую очередь направлена на борьбу с коррупцией. Тем временем, в Киеве состоялась встреча министров Европейского союза, но без участия польского министра. Кроме того, в столице с балкона 24-этажного дома совершили суицид парень и девушка.

Новини.LIVE собрали для вас подборку самых важных новостей 2 октября, которые вы могли пропустить.

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Секретная стратегия США

В США подготовили индивидуальную стратегию помощи для Украины, с акцентом на проблему коррупции как серьезной угрозы. Этот план включает в себя намерения внедрить реформы для противодействия коррупции, провести деолигархизацию, поднять уровень украинского оборонного сектора, адаптировать Вооруженные силы к стандартам НАТО и продвинуть изучение английского языка.

Государственный департамент США
Государственный департамент США. Фото: J. Scott Applewhite

Главы МИД стран ЕС в Киеве

В Киеве 2 октября проходит встреча министров Европейского союза. Президент Владимир Зеленский провел обсуждение относительно текущей поддержки Украины в период войны, интеграции в ЕС, осуществления Плана мира и создания международного трибунала для пресечения актов агрессии со стороны России против Украины.

В то же время, на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Киеве не присутствовал глава польского МИД Збигнев Рау. Причиной могут быть споры между Украиной и Польшей.

Министры ЕС в Киеве
Министры ЕС в Киеве. Фото: president.gov.u

Суицид подростков в Киеве

В Киеве с балкона многоэтажки упали девушка и парень. В результате оба погибли на месте. Трагедия произошла на улице Никольско-Слободская. Возле многоэтажки прохожие обнаружили тела двух человек. Они, вероятно, разбились с 24 этажа.

Журналист Новини.LIVE пообщался с прохожими и местными жителями. По их словам, они ничего не видели и не знают никого из погибших.

Другие отмечают, что на месте трагедии были родные детей, их отвезли в полицию. Родителей никто не видел.

трагедия в Киеве с подростками
Многоэтажка, возле которой произошло событие. Фото: Новини.LIVE

Сделка ВАКС за донос на коррупционера

Судьи ВАКС утвердили договор, заключенный между прокурором САП и налоговым инспектором Николаем Ильяшенко в рамках дела о попытке взятки в размере 6 млн долларов от руководителей антикоррупционных органов. Ильяшенко признал себя виновным в мошенничестве и содействии в даче взятки. 

Николай Ильяшенко
Николай Ильяшенко. Фото: slovoidilo.ua

Скандал The Gazе: советник иновещания оправдывает Минкульт за растрату бюджетных денег

В эти дни разворачивается скандал вокруг англоязычного сайта The Gaze, финансовую поддержку которому обеспечивает Минкульт за счет средств из госбюджета. Советник проекта The Gaze от Мультимедийной платформы иновещания Артем Биденко заявил, что проект только делает первые шаги, и поэтому обвинения в его неудаче и "бесцельном расходовании средств" являются преждевременными. 

Советник ГП “Мультимедийная платформа иновещания Украины” Артем Биденко
Советник ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" Артем Биденко. Фото: telegraf.com.ua

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