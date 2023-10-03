Головні новини 2 жовтня - події та підсумки

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Учора, 1 жовтня, США підготували індивідуальну стратегію допомоги для України, яка насамперед спрямована на боротьбу з корупцією. Тим часом у Києві відбулася зустріч міністрів Європейського союзу, але без участі польського міністра. Крім того, у столиці з балкона 24-поверхового будинку вчинили суїцид хлопець та дівчина.

Новини.LIVE зібрали для вас добірку найважливіших новин 2 жовтня, які ви могли пропустити.

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Секретна стратегія США

У США підготували індивідуальну стратегію допомоги для України з акцентом на проблему корупції як серйозної загрози. Цей план містить наміри впровадити реформи для протидії корупції, провести деолігархізацію, підняти рівень українського оборонного сектору, адаптувати Збройні сили до стандартів НАТО та просунути вивчення англійської мови.

Державного департаменту США. Фото: J. Scott Applewhite

Глави МЗС країн ЄС у Києві

У Києві 2 жовтня відбувається зустріч міністрів Європейського союзу. Президент Володимир Зеленський провів обговорення щодо поточної підтримки України в період війни, інтеграції до ЄС, здійснення Плану миру та створення міжнародного трибуналу для припинення актів агресії з боку Росії проти України.

Водночас на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві не був присутній голова польського МЗС Збігнєв Рау. Причиною можуть бути суперечки між Україною та Польщею.

Міністри ЄС у Києві. Фото: president.gov.u

Суїцид підлітків у Києві

У Києві з балкона багатоповерхівки впали дівчина та хлопець. В результаті обоє загинули на місці. Трагедія сталася на вулиці Микільсько-Слобідська. Біля багатоповерхівки перехожі виявили тіла двох людей. Вони, ймовірно, розбилися з 24 поверху.

Журналіст Новини.LIVE поспілкувався з перехожими та місцевими жителями. За їхніми словами, вони нічого не бачили та не знають нікого із загиблих.

Інші зазначають, що на місці трагедії були рідні діти, їх відвезли до поліції. Батьків ніхто не бачив.

Багатоповерхівка, біля якої сталася подія. Фото: Новини.LIVE

Угода ВАКС за донос на корупціонера

Судді ВАКС затвердили договір, укладений між прокурором САП та податковим інспектором Миколою Ілляшенком, у рамках справи про спробу хабаря у розмірі 6 млн доларів від керівників антикорупційних органів. Ілляшенко визнав себе винним у шахрайстві та сприянні у наданні хабаря.

Микола Ілляшенко. Фото: slovoidilo.ua

Скандал The Gazе: радник іномовлення виправдовує Мінкульт за розтрату бюджетних грошей

Цими днями розгортається скандал навколо англомовного сайту The Gaze, фінансову підтримку якому забезпечує Мінкульт коштом держбюджету. Радник проєкту The Gaze від Мультимедійної платформи іномовлення Артем Біденко заявив, що проєкт тільки робить перші кроки, і тому звинувачення у його невдачі та "безцільному витрачанні коштів" є передчасними.

Радник ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" Артем Біденко. Фото: telegraf.com.ua

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