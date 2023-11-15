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Мошенники пытаются обмануть украинцев фейковой новостью об уплате госдолга в "Дії"

15 ноября 2023 14:57
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Мошенники пытаются обмануть украинцев фейковой новостью об уплате госдолга в "Дії"
Использование приложения "Дія". Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сетью распространился очередной фотофейк о том, что украинцам в приложении "Дія" предлагают погасить государственный долг. Такую информацию распространяют пользователи соцсетей и прокремлевские СМИ.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI.

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О чем говорится в фейковом сообщении

Отмечается, что российские СМИ распространяют фотографию, на которой изображено сообщение в "Дії", в котором говорится, что правительство страны предлагает украинцам рассчитаться с государственным долгом в приложении "Дія". Там призывают перевести деньги в сумме от пяти тысяч гривен.

фейк об уплате государственного долга
Фейк, который распространяют мошенники. Фото: SPRAVDI

"Правда: на официальном сайте и странице в Facebook онлайн-сервиса "Дія" такая "просьба" отсутствует, как нет его и на сайте Министерства цифровой трансформации Украины, выяснили расследователи проекта StopFake", — говорится в сообщении.

Что говорят в Минцифре

Фактчекеры направили также запрос в Минцифру, где им сообщили, что такое предложение не направляли в приложение "Дія".

"Да, это фейк. В "Дії" такой рассылки сообщений не было", — заверили в Минцифре.

Кроме того, подобных предложений нет официально и от правительства Украины.

Напомним, ранее пропагандисты РФ распространили фейк, где они отмечают почти 300 тысяч украинских военных некрологов. Они были опубликованы в соцсетях близкими и друзьями погибших воинов.

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