Шахраї намагаються обдурити українців фейковою новиною про сплату держборгу в "Дії"

Користування застосунком "Дія". Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Мережею поширився черговий фотофейк про те, що українцям в застосунку "Дія" начебто пропонують погасити державний борг. Таку інформацію поширюють користувачі соцмереж та прокремлівські ЗМІ.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI.

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Про що йдеться у фейковому повідомленні

Зазначається, що російські ЗМІ поширюють світлину, на якій зображено повідомлення у "Дії", в якому йдеться про те, що уряд країни пропонує українцям розрахуватися з державним боргом у застосунку "Дiя". Там закликають переказати гроші сумою від п'яти тисяч гривень.

Фейк, який поширюють шахраї. Фото: SPRAVDI

"Правда: на офіційному сайті та сторінці у Facebook онлайн-сервісу "Дія" таке "прохання" відсутнє, як немає його і на сайті Міністерства цифрової трансформації України, з'ясували розслідувачі проєкту StopFake", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Мінцифри

Фактчекери надіслали також запит до Мінцифри, де їм повідомили, що таку пропозицію не надсилали у застосунку "Дія".

"Так, це фейк. У "Дії" такого розсилання повідомлень не було", — запевнили у Мінцифри.

Крім того, таких пропозицій немає офіційно й від уряду України.

Нагадаємо, раніше пропагандисти РФ поширили фейк, де вони зазначають про майже 300 тисяч українських військових некрологів. Вони нібито були опубліковані у соцмережах близькими та друзями загиблих воїнів.