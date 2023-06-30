Как аферисты наживаются на военных и волонтерах — новая схема мошенничества

Как мошенники могут наживаться на военных и волонтерах. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабная война в Украине стала "окном возможностей" для мошенников, придумывающих каждый раз новые схемы обмана. Чтобы заработать "легкие" деньги, аферисты не останавливаются ни перед чем, вводя в заблуждение даже волонтеров и военных.

Как преступники пытаются нажиться на украинских защитниках и тех, кто им помогает и как не попасть в ловушку, рассказали в пресс-службе Министерства юстиции.

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Как мошенники наживаются на волонтерах и военных

Мошенники создают учетные записи в популярных социальных сетях, например, Faceboock или Instagram, на различных информационных площадках и онлайн-платформах для продажи товаров, где размещают привлекательные объявления.

Злоумышленники предлагают купить автомобиль по очень выгодной цене. Модели авто выбирают пользующиеся спросом среди военных.

Дальше схема проста: потенциальных покупателей убеждают совершить предоплату, чтобы "придержать" машину, поскольку ее хочет приобрести другой покупатель. Как только на счет афериста "падает" предоплата, тот исчезает. Возвратить средства уже невозможно.

Есть и другие не менее популярные схемы, когда мошенники предлагают поставки автомобилей из-за границы и выманивают предоплату уже под видом растаможки.

Бывают случаи, когда мошенники создают Telegram-каналы, где "продают" разнообразную военную амуницию, за получение товара просят полную подписку. В результате покупатель остается и без товара и без денег.

Военный оформляет покупку в Интернете. Фото: depositphotos.com

Как распознать мошенников во время онлайн-покупок

Специалисты утверждают, что во время онлайн-покупки должно насторожить следующее:

продавец предлагает заниженную стоимость товара;

продавец не соглашается на покупку с наложенным платежом или просит перечислить частичную оплату на карточку (если речь идет о больших суммах и вы не уверены в честности такого продавца, лучше воздержаться от подобных операций);

продавец переводит общение из личного кабинета на сайте доски объявлений в мессенджер;

посылает сокращенные ссылки якобы на сайт для оформления услуги;

просит вас снять лимит с карты для проведения оплаты.

Военный с телефоном. Фото: google.com

Как обезопасить себя от мошенников в интернете

Чтобы избежать платежного мошенничества при покупке товаров в Интернете следует соблюдать следующие правила:

проверять продавцов (к примеру сколько лет на сайте, отзывы, контактные данные и т.п.);

выбирайте только проверенные ресурсы для онлайн-покупок;

если сомневаетесь в честности продавца, лучше воздержаться от покупки и рассмотреть альтернативные варианты покупки;

отдавайте предпочтение наложенным платежам, если заказываете впервые;

остерегайтесь онлайн-магазинов, завлекающих купить товары по заниженным ценам;

не вводите реквизиты платежных карт на незнакомых и подозрительных вебсайтах.

Если вы пострадали от мошенничества, заполните форму обратной связи на сайте киберполиции.

Ранее сообщалось, где украинцам можно проверить надежность интернет-магазинов.

Напомним, мы рассказывали, что украинские волонтеры сообщили о новой схеме мошенничества. Злоумышленники говорят, что они из благотворительного фонда, а затем обворовывают военных.

Также мы писали, что мошенники предлагают морякам несуществующие рабочие места.