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Шахраї "полюють" на військових та волонтерів: як не потрапити в пастку

30 червня 2023 19:44
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Як аферисти наживаються на військових та волонтерах — нова схема шахрайства
Як шахраї можуть наживатися на військових та волонтерах. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Повномасштабна війна в Україні стала "вікном можливостей" для шахраїв, які вигадують щоразу нові схеми обману. Щоб заробити "легкі" гроші, аферисти не зупиняються ні перед чим, вводячи в оману навіть волонтерів та військових. 

Як злочинці намагаються нажитися на українських захисниках і тих, хто їм допомагає, та як не потрапити в пастку, розповіли у пресслужбі Міністерства юстиції.

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Як шахраї наживаються на волонтерах та військових — схема 

Шахраї створюють облікові записи в популярних соціальних мережах, до прикладу, Faceboock або Instagram, на різноманітних інформаційних майданчиках та онлайн-платформах для продажу товарів, де розміщують привабливі оголошення. 

Зловмисники пропонують купити автомобіль за дуже вигідною ціною. Моделі авто вибирають такі, що мають попит серед військових. 

Далі схема проста: потенційних покупців переконують здійснити передоплату, щоб "притримати" машину, оскільки її хоче придбати інший покупець. Як тільки на рахунок афериста "падає" передоплата, той зникає. Повернути кошти вже неможливо. 

Є й інші не менш популярні схеми, коли шахраї пропонують постачання автівок з-за кордону і виманюють передоплату вже під виглядом розмитнення. 

Трапляються випадки, коли шахраї створюють Telegram-канали, де "продають" різноманітну військову амуніцію, за отримання товару просять повну передплату. В результаті покупець залишається і без товару, і без грошей. 

 

Як шахраї наживаються на волонтерах та військових — схема
Військовий оформлює покупку в інтернеті. Фото: depositphotos.com

Як розпізнати шахраїв під час онлайн-покупок

Фахівці стверджують, під час онлайн-купівлі має насторожити наступне:

  • продавець пропонує занижену вартість товару;
  • продавець не погоджується на покупку з післяплатою або просить перерахувати часткову оплату на картку (якщо мова йде про великі суми та ви невпевнені щодо чесності такого продавця, краще утриматися від подібних операцій);
  • продавець переводить спілкування з особистого кабінету на сайті дошки оголошень у месенджер;
  • надсилає скорочені посилання нібито на сайт для оформлення послуги;
  • просить вас зняти ліміт з картки для проведення оплати.

 

Як убезпечити себе від шахраїв в інтернеті
Військовий з телефоном. Фото: google.com

Як убезпечити себе від шахраїв в інтернеті 

Щоб уникнути платіжного шахрайства під час купівлі товарів в Інтернеті варто дотримуватися таких правил: 

  • перевіряти продавців (до прикладу скільки років на сайті, відгуки, контактні дані тощо);
  • обирайте лише перевірені ресурси для онлайн-покупок;
  • якщо маєте сумніви щодо чесності продавця, краще утриматися від покупки та розглянути альтернативні варіанти покупки;
  • надавайте перевагу післяплаті, якщо замовляєте вперше;
  • остерігайтеся онлайн-магазинів, які заманюють купити товари за заниженими цінами;
  • не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Якщо ви постраждали від шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.

Раніше ми повідомляли, де українцям можна перевірити надійність інтернет-магазинів.  

Нагадаємо, ми розповідали, що українські волонтери повідомили про нову схему шахрайства. Зловмисники кажуть, що вони із благодійного фонду, а після цього обкрадають військових. 

Також ми писали, що шахраї пропонують морякам неіснуючі робочі місця.

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