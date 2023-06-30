Як аферисти наживаються на військових та волонтерах — нова схема шахрайства

Як шахраї можуть наживатися на військових та волонтерах. Фото: Новини.LIVE

Повномасштабна війна в Україні стала "вікном можливостей" для шахраїв, які вигадують щоразу нові схеми обману. Щоб заробити "легкі" гроші, аферисти не зупиняються ні перед чим, вводячи в оману навіть волонтерів та військових.

Як злочинці намагаються нажитися на українських захисниках і тих, хто їм допомагає, та як не потрапити в пастку, розповіли у пресслужбі Міністерства юстиції.

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Як шахраї наживаються на волонтерах та військових — схема

Шахраї створюють облікові записи в популярних соціальних мережах, до прикладу, Faceboock або Instagram, на різноманітних інформаційних майданчиках та онлайн-платформах для продажу товарів, де розміщують привабливі оголошення.

Зловмисники пропонують купити автомобіль за дуже вигідною ціною. Моделі авто вибирають такі, що мають попит серед військових.

Далі схема проста: потенційних покупців переконують здійснити передоплату, щоб "притримати" машину, оскільки її хоче придбати інший покупець. Як тільки на рахунок афериста "падає" передоплата, той зникає. Повернути кошти вже неможливо.

Є й інші не менш популярні схеми, коли шахраї пропонують постачання автівок з-за кордону і виманюють передоплату вже під виглядом розмитнення.

Трапляються випадки, коли шахраї створюють Telegram-канали, де "продають" різноманітну військову амуніцію, за отримання товару просять повну передплату. В результаті покупець залишається і без товару, і без грошей.

Військовий оформлює покупку в інтернеті. Фото: depositphotos.com

Як розпізнати шахраїв під час онлайн-покупок

Фахівці стверджують, під час онлайн-купівлі має насторожити наступне:

продавець пропонує занижену вартість товару;

продавець не погоджується на покупку з післяплатою або просить перерахувати часткову оплату на картку (якщо мова йде про великі суми та ви невпевнені щодо чесності такого продавця, краще утриматися від подібних операцій);

продавець переводить спілкування з особистого кабінету на сайті дошки оголошень у месенджер;

надсилає скорочені посилання нібито на сайт для оформлення послуги;

просить вас зняти ліміт з картки для проведення оплати.

Військовий з телефоном. Фото: google.com

Як убезпечити себе від шахраїв в інтернеті

Щоб уникнути платіжного шахрайства під час купівлі товарів в Інтернеті варто дотримуватися таких правил:

перевіряти продавців (до прикладу скільки років на сайті, відгуки, контактні дані тощо);

обирайте лише перевірені ресурси для онлайн-покупок;

якщо маєте сумніви щодо чесності продавця, краще утриматися від покупки та розглянути альтернативні варіанти покупки;

надавайте перевагу післяплаті, якщо замовляєте вперше;

остерігайтеся онлайн-магазинів, які заманюють купити товари за заниженими цінами;

не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Якщо ви постраждали від шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.

Раніше ми повідомляли, де українцям можна перевірити надійність інтернет-магазинів.

Нагадаємо, ми розповідали, що українські волонтери повідомили про нову схему шахрайства. Зловмисники кажуть, що вони із благодійного фонду, а після цього обкрадають військових.

Також ми писали, що шахраї пропонують морякам неіснуючі робочі місця.