Як аферисти наживаються на військових та волонтерах — нова схема шахрайства

Шахраї "полюють" на військових та волонтерів: як не потрапити в пастку
Повномасштабна війна в Україні стала "вікном можливостей" для шахраїв, які вигадують щоразу нові схеми обману. Щоб заробити "легкі" гроші, аферисти не зупиняються ні перед чим, вводячи в оману навіть волонтерів та військових.
Як злочинці намагаються нажитися на українських захисниках і тих, хто їм допомагає, та як не потрапити в пастку, розповіли у пресслужбі Міністерства юстиції.
Як шахраї наживаються на волонтерах та військових — схема
Шахраї створюють облікові записи в популярних соціальних мережах, до прикладу, Faceboock або Instagram, на різноманітних інформаційних майданчиках та онлайн-платформах для продажу товарів, де розміщують привабливі оголошення.
Зловмисники пропонують купити автомобіль за дуже вигідною ціною. Моделі авто вибирають такі, що мають попит серед військових.
Далі схема проста: потенційних покупців переконують здійснити передоплату, щоб "притримати" машину, оскільки її хоче придбати інший покупець. Як тільки на рахунок афериста "падає" передоплата, той зникає. Повернути кошти вже неможливо.
Є й інші не менш популярні схеми, коли шахраї пропонують постачання автівок з-за кордону і виманюють передоплату вже під виглядом розмитнення.
Трапляються випадки, коли шахраї створюють Telegram-канали, де "продають" різноманітну військову амуніцію, за отримання товару просять повну передплату. В результаті покупець залишається і без товару, і без грошей.
Як розпізнати шахраїв під час онлайн-покупок
Фахівці стверджують, під час онлайн-купівлі має насторожити наступне:
- продавець пропонує занижену вартість товару;
- продавець не погоджується на покупку з післяплатою або просить перерахувати часткову оплату на картку (якщо мова йде про великі суми та ви невпевнені щодо чесності такого продавця, краще утриматися від подібних операцій);
- продавець переводить спілкування з особистого кабінету на сайті дошки оголошень у месенджер;
- надсилає скорочені посилання нібито на сайт для оформлення послуги;
- просить вас зняти ліміт з картки для проведення оплати.
Як убезпечити себе від шахраїв в інтернеті
Щоб уникнути платіжного шахрайства під час купівлі товарів в Інтернеті варто дотримуватися таких правил:
- перевіряти продавців (до прикладу скільки років на сайті, відгуки, контактні дані тощо);
- обирайте лише перевірені ресурси для онлайн-покупок;
- якщо маєте сумніви щодо чесності продавця, краще утриматися від покупки та розглянути альтернативні варіанти покупки;
- надавайте перевагу післяплаті, якщо замовляєте вперше;
- остерігайтеся онлайн-магазинів, які заманюють купити товари за заниженими цінами;
- не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.
Якщо ви постраждали від шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції.
Раніше ми повідомляли, де українцям можна перевірити надійність інтернет-магазинів.
Нагадаємо, ми розповідали, що українські волонтери повідомили про нову схему шахрайства. Зловмисники кажуть, що вони із благодійного фонду, а після цього обкрадають військових.
Також ми писали, що шахраї пропонують морякам неіснуючі робочі місця.