Уровень воды в Херсонской области начал падать, но ситуацию могут осложнить дожди

"Еще одно испытание": Прокудин рассказал, что может усложнить ситуацию на Херсонщине
Уровень воды на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС идет на спад. Однако ситуацию могут осложнить дожди.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В настоящее время уровень воды составляет 4,72 метра
Средний уровень подтопления на Херсонщине составляет 4,72 метра. Со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр.
Впрочем, на днях в регионе ожидается дождь. Это может замедлить спад воды.
Общая ситуация
Известно, что на правобережье Херсона затопило 35 населенных пунктов. Под водой оказалось 3763 дома.
Отмечается, что в регионе идет эвакуация. К спасательной операции привлечены около 1500 человек и 345 единиц техники.
Всего на данный момент спасены 2588 человек.
Напомним, ранее мы писали, что в Министерство внутренних дел Украины сообщили о погибших и пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Отмечается, что погибли по меньшей мере 5 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.