Уровень воды в Херсонской области начал падать, но ситуацию могут осложнить дожди

Подтопление в Херсоне из-за подрыва Каховской ГЭС. Фото: УНИАН

Уровень воды на Херсонщине из-за подрыва Каховской ГЭС идет на спад. Однако ситуацию могут осложнить дожди.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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В настоящее время уровень воды составляет 4,72 метра

Средний уровень подтопления на Херсонщине составляет 4,72 метра. Со вчерашнего вечера вода отошла на 31 сантиметр.

Впрочем, на днях в регионе ожидается дождь. Это может замедлить спад воды.

Общая ситуация

Известно, что на правобережье Херсона затопило 35 населенных пунктов. Под водой оказалось 3763 дома.

Отмечается, что в регионе идет эвакуация. К спасательной операции привлечены около 1500 человек и 345 единиц техники.

Всего на данный момент спасены 2588 человек.

Напомним, ранее мы писали, что в Министерство внутренних дел Украины сообщили о погибших и пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Отмечается, что погибли по меньшей мере 5 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.