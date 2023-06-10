Рівень води на Херсонщині почав падати, але ситуацію можуть ускладнити дощі

Підтоплення у Херсоні через підрив Каховської ГЕС. Фото: УНІАН

Рівень води на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС іде на спад. Однак, ситуацію можуть ускладнити дощі.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Наразі рівень води становить 4,72 метра

Зазначається, що наразі середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 4,72 метра. З учорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр.

Утім, днями у регіоні очікують дощі. Це може уповільнити спад води.

Загальна ситуація

Відомо, що на правобережжі Херсонщини затопило 35 населених пунктів. Під водою опинилося 3763 будинки.

Зазначається, що у регіоні триває евакуація. До рятувальної операції залучені майже 1500 осіб та 345 одиниць техніки.

Загалом на цей момент врятовано 2588 осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про загиблих та постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зазначається, що загинуло щонайменше 5 людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти.