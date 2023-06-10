Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow "Ще одне випробування": Прокудін розповів, що може ускладнити ситуацію на Херсонщині arrow

"Ще одне випробування": Прокудін розповів, що може ускладнити ситуацію на Херсонщині

10 червня 2023 11:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Рівень води на Херсонщині почав падати, але ситуацію можуть ускладнити дощі
Підтоплення у Херсоні через підрив Каховської ГЕС. Фото: УНІАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Рівень води на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС іде на спад. Однак, ситуацію можуть ускладнити дощі. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

Читайте також:

Наразі рівень води становить 4,72 метра

Зазначається, що наразі середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 4,72 метра. З учорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр. 

Утім, днями у регіоні очікують дощі. Це може уповільнити спад води. 

Загальна ситуація

Відомо, що на правобережжі Херсонщини затопило 35 населених пунктів. Під водою опинилося 3763 будинки. 

Зазначається, що у регіоні триває евакуація. До рятувальної операції залучені майже 1500 осіб та 345 одиниць техніки.

Загалом на цей момент врятовано 2588 осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про загиблих та постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зазначається, що загинуло щонайменше 5 людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

01:10 Секс як спорт: у Швеції вперше відбудеться чемпіонат Європи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB