Рівень води на Херсонщині почав падати, але ситуацію можуть ускладнити дощі

"Ще одне випробування": Прокудін розповів, що може ускладнити ситуацію на Херсонщині
Рівень води на Херсонщині через підрив Каховської ГЕС іде на спад. Однак, ситуацію можуть ускладнити дощі.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Наразі рівень води становить 4,72 метра
Зазначається, що наразі середній рівень підтоплення на Херсонщині становить 4,72 метра. З учорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр.
Утім, днями у регіоні очікують дощі. Це може уповільнити спад води.
Загальна ситуація
Відомо, що на правобережжі Херсонщини затопило 35 населених пунктів. Під водою опинилося 3763 будинки.
Зазначається, що у регіоні триває евакуація. До рятувальної операції залучені майже 1500 осіб та 345 одиниць техніки.
Загалом на цей момент врятовано 2588 осіб.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про загиблих та постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС. Зазначається, що загинуло щонайменше 5 людей, ще 13 вважаються зниклими безвісти.