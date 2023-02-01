Федоров спросил украинцев, нужен ли им нацроуминг после войны

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

С начала войны в Украине действует национальный роуминг, который будет официально работать до ее завершения. Впрочем, в Минцифры уже интересуются, оставлять ли его после победы.

Соответствующий опрос появился в Telegram у министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

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Как известно, с марта в Украине работает национальный роуминг. Благодаря ему можно быстро переключаться между операторами без изменения сим-карт и тарифов. Это позволяет позвонить близким или воспользоваться 3G там, где ваш оператор не имел покрытия.

Как отмечает Михаил Федоров, данная функция особенно ценна в сельской местности или на оккупированных территориях. Мол, бывает, что там работает только один или два оператора.

Впрочем, во время отключений света нацроумингом активно пользуются и в городах Украины. Например, в ноябре в среднем полтора миллиона украинцев в сутки пользовались этой услугой.

Сейчас же у украинцев спрашивают, следует ли оставлять нацроуминг уже после завершения войны.

Свыше 90% опрошенных украинцев ответили, что услугу следует оставить и после завершения боевых действий.

Напомним, ранее в министерстве экономики рассказывали, что с сегодняшнего дня в Украине стартует подача заявлений на "єРобота".

Так, для получения средств необходимо подать заявление и бизнес-план своего проекта через сайт и мобильное приложение государственных услуг "Дія". Заявки и предоставленные документы пройдут проверку, специалисты оценят бизнес-план, а также кредитную историю заявителя.

После этого необходимо пройти собеседование со специалистами Государственной службы занятости, по итогу которой служба примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении средств.