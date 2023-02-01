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Що буде з нацроумінгом після війни: у Мінцифри запитали українців

1 лютого 2023 12:01
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Федоров запитав українців, чи потрібен їм нацроумінг після війни
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

З початку війни в Україні діє національний роумінг, який офіційно працюватиме до її завершення. Втім у Мінцифри вже цікавлять, чи залишати його після перемоги.

Відповідне опитування з'явилося в Telegram у міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Деталі

Як відомо, з березня в Україні працює національний роумінг. Завдяки йому можна швидко перемикатися між операторами без зміни сім-карт та тарифів. Це дозволяє зателефонувати близьким або скористатися 3G там, де ваш оператор не мав покриття.

Як зазначає Михайло Федоров, дана функція особливо цінна у сільській місцевості чи на деокупованих територіях. Мовляв, буває, що там працює лише один або два оператори.

Втім під час відключень світла нацроумінгом активно користуються і в містах України. Наприклад, у листопаді в середньому півтора мільйона українців на добу користувались цією послугою.

Зараз же в українців запитують, чи варто залишати нацроумінг вже після завершення війни.

Наразі понад 90% опитаних українців відповіли, що послугу варто залишити і після завершення бойових дій.

Нагадаємо, раніше в міністерстві економіки розповідали, що відсьогодні в Україні стартує подача заяв на "єРобота".

Так, для отримання коштів необхідно подати заяву та бізнес-план свого проєкту через сайт та мобільний застосунок державних послуг "Дія". Заявки та надані документи пройдуть перевірку, фахівці здійснять оцінку бізнес-плану, а також кредитної історії заявника.

Після цього потрібно пройти співбесіду з фахівцями Державної служби зайнятості, за підсумком якої служба ухвалить рішення про надання чи відмову у наданні коштів.

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