Что будет с ценами на продукты для украинцев в ближайшее время — прямой эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

На эфир в Новини.LIVE сегодня приглашен член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук. Во время прямой трансляции эксперт поделится мнениями о том, вырастут ли цены на продукты для украинцев в ближайшее время.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 19:40 по ссылке.

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Вместе с ведущей канала Галиной Остаповец, они будут говорить о том, какими будут цены на продукты для украинцев в ближайшем будущем, а также о том, будут ли на них снова подниматься цены.

Напомним, ранее сообщалось о том, как изменились цены на продукты в Украине.