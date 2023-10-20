Что будет с ценами на продукты для украинцев в ближайшее время — прямой эфир Новини.LIVE
20 октября 2023 19:47
Коллаж Новини.LIVE
На эфир в Новини.LIVE сегодня приглашен член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук. Во время прямой трансляции эксперт поделится мнениями о том, вырастут ли цены на продукты для украинцев в ближайшее время.
Смотрите эфир Новини.LIVE в 19:40 по ссылке.
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Вместе с ведущей канала Галиной Остаповец, они будут говорить о том, какими будут цены на продукты для украинцев в ближайшем будущем, а также о том, будут ли на них снова подниматься цены.
Напомним, ранее сообщалось о том, как изменились цены на продукты в Украине.
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