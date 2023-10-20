Що буде з цінами на продукти для українців найближчим часом — прямий ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

На ефір до Новини.LIVE завітав член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Під час прямої трансляції експерт поділиться думками про те, чи зростуть ціни на продукти для українців найближчим часом.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:40 за посиланням.

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Разом із ведучою каналу Галиною Остаповець вони говоритимуть про те, якими будуть ціни на продукти для українців у найближчому майбутньому, а також чи будуть на них знову підійматися ціни.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, як змінилися ціни на продукти в Україні.