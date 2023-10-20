Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Що буде з цінами на продукти для українців найближчим часом — прямий ефір Новини.LIVE arrow

Що буде з цінами на продукти для українців найближчим часом — прямий ефір Новини.LIVE

20 жовтня 2023 19:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Що буде з цінами на продукти для українців найближчим часом — прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На ефір до Новини.LIVE завітав член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. Під час прямої трансляції експерт поділиться думками про те, чи зростуть ціни на продукти для українців найближчим часом.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:40 за посиланням.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE з Дмитром Соломчуком

Разом із ведучою каналу Галиною Остаповець вони говоритимуть про те, якими будуть ціни на продукти для українців у найближчому майбутньому, а також чи будуть на них знову підійматися ціни.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, як змінилися ціни на продукти в Україні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Атаки ЗС РФ на Харків, навчання в метро та життя в прифронтовому місті. Ефір Новини.LIVE

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

Актуальне по темі