Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Укрытие в одном из домов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Редакция проекта "Наша Справа" провела собственную ревизию столичных укрытий, обнаружив ряд нарушений. Инспекция показала — большинство проверенных объектов не в надлежащем состоянии для использования, а некоторые даже опасны для жизни. Журналисты обнаружили в помещениях вместо укрытия и спортзал, и хостел, и свалку.

Журналистка проекта "Наша Справа" Мария Гураль проинспектировала десятку столичных укрытий, наугад выбрав несколько локаций в разных районах Киева. Под ревизию попали укрытия, расположенные в Днепровском, Шевченковском, Печерском и Голосеевском районах Киева.

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"В прошлом году, когда началась война, я собрала жителей нашего дома, вывозила где-то наверняка два КамАЗа грязи отсюда", — заявила во время ревизии, глава домоуправления одного из домов Днепровского района столицы, Любовь Печкурова.

Кадр программы проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

Из разговора с Любой выяснилось, что помещение, где должно размещаться укрытие ранее сдавалось под наливайку. Жителям, наконец, удалось выселить арендаторов, но укрытия в порядок никто не привел.

Кадр программы проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

А вот в Печерском районе Киева, на улице Коновальца 29, от укрытия одно название. Ближайшее безопасное укрытие от этого адреса — это метро Печерская, до нее — 10 минут пешком. Местные рассказали журналисту проекта "Наша Справа", что помещения в этом укрытии совсем не пригодны для размещения людей. Время от времени подвал затапливается водой, стены осыпаются, а одна из комнат превратилась в свалку мусора.

Кадр программы проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

"Если сюда пустить людей во время воздушной тревоги, если ракета прилетит рядом, здесь все завалит, и все — это могила для нас", — заявил один из местных жителей.

Во время ракетных обстрелов жители этого дома предпочитают собственные квартиры, вопреки правилам безопасности и призывам направляться в укрытие.

Президентская ревизия также показала нелестные результаты. По результатам проверки президентской спецкомиссии 35 процентов укрытий в столице непригодны, из них 21 процент можно будет использовать при условии их надлежащего обустройства. 65 процентов укрытий признаны пригодными для использования, а это 3041 объект. При этом только 15 процентов из них находятся в идеальном состоянии.

Результаты проверки укрытий в Киеве/ Фото: Новини.LIVE

При этом, за 2022 и 2023 годы, по словам мэра Киева Виталия Кличко, город выделил около 1 миллиарда 200 миллионов гривен на обустройство и ремонт укрытий.

Действительно ли на обустройство укрытий пошли все выделенные городом средства? Ведь 9 июня Офис генпрокурора опубликовал информацию о хищении 800 тысяч гривен. Начальник управления Святошинской РГА и подрядчик подозревается в растрате средств, предназначенных для капитального ремонта укрытия. За 2023 год это не первый случай.

Кадр программы проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

"Сообщено о подозрении начальнику и двум заместителям Управления образования Шевченковской районной государственной администрации по факту растраты бюджетных средств и служебного подлога", — сообщили в киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, управление образования Шевченковской РГА заключило с предпринимателем договор на закупку мебели для укрытий стоимостью свыше 3,7 млн гривен. Несмотря на то, что победитель тендера предложил цены значительно выше рыночных, Управление образования заключило с ним договор, что привело к безосновательному перечислению средств из столичного бюджета более чем на 1 млн грн. Похожая ситуация произошла и в Голосеевском районе еще в июле 2022 года.

Кадр программы проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении руководителю подрядной организации по фактам завладения бюджетными средствами на капитальном ремонте укрытий и служебного подлога", — сообщили в Офисе генерального прокурора.

Как отмечается в материале, по данным следствия, в июле 2022 года должностные лица Голосеевской районной в Киеве государственной администрации с целью завладения бюджетными средствами обеспечили подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту простейших укрытий и защитных сооружений в школе в Голосеевском районе.

Правоохранители не обошли стороной и представителя КГГА. Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупных размерах. И это вдобавок к тому, что его подозревают в служебной халатности из-за гибели людей у закрытого укрытия.

"В рамках уголовного производства он подозревается в якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Речь идет о вопросе фонда защитных сооружений — хранилищ и укрытий и случае в Деснянском районе столицы, когда в результате российских обстрелов погибли люди", — отмечается в материале Официального портала Киева.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что такие действия направлены на дискредитацию столичных властей. И вдобавок отмечает, что ответственность за укрытие несут председатели районных государственных администраций. Однако редакция проекта "Наша Справа" выяснила, что РГА отчитывается об использовании средств одному из структурных подразделений городского совета. Об этом журналисту сообщили в Голосеевской районной государственной администрации.

Голосеевская районная в Киеве государственная администрация ежемесячно отчитывается об использовании средств на капитальный ремонт укрытий в Департамент экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Кадр программы проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

Следовательно, это означает, что КГГА проинформирована, куда идут средства из бюджета города. То есть представители администрации знают, какой объем работы по обустройству хранилищ был выполнен.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция проекта "Наша Справа" направила запрос в Киевскую городскую госадминистрацию, однако ответа так и не получила. В пресс-службе также отказались давать ответ на вопросы.

"У нас вопрос укрытий, после того случая 1 июня, у нас были брифинги, новости по этому вопросу. Там много раскрывался вопрос по теме укрытий. Мы больше никаких дополнительных ответов никому не давали", — пресс-служба КГГА.

Кадр программы проекта "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее в КМВА рассказали, как будут работать автоматизированные укрытия. Дверь в автоматизированных бомбоубежищах должна открываться автоматически, когда срабатывает воздушная тревога. Однако, если этого не произойдет, есть другие действенные методы.