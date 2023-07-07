Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Укриття у одному з будинків у Києві. Фото: Новини.LIVE

Редакція проєкту "Наша Справа" провела власну ревізію столичних укриттів, виявивши низку порушень. Інспекція показала — більшість перевірених об'єктів в не належному стані для використання, а деякі навіть небезпечні для життя. Журналісти виявили у приміщеннях замість укриття і спортзал, і хостел, і сміттєзвалище.

Журналістка проєкту "Наша Справа" Марія Гураль, проінспектувала десятку столичних укриттів, навмання обравши декілька локацій в різних районах Києва. Під ревізію потрапили укриття, розміщені в Дніпровському, Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах Києва.

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"Торік, коли почалася війна, я зібрала мешканців нашого будинку, вивозила десь, напевно, два КамАЗи бруду звідси", — заявила під час ревізії голова домоуправління одного з будинків Дніпровського району столиці Любов Печкурова.

Кадр програми проєкту "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

З розмови з пані Любою з'ясувалося, що приміщення, де має розміщуватися укриття, раніше здавалось під наливайку. Мешканцям врешті-решт вдалося виселити орендарів, але укриття до ладу ніхто не довів.

Кадр програми проєкту "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

А ось у Печерському районі Києва, на вулиці Коновальця, 29, від укриття одна назва. Найближче безпечне сховище від тієї адреси — це станція метро "Печерська", до неї 10 хвилин пішки. Місцеві розповіли журналісту проєкту "Наша Справа", що приміщення в цьому укритті зовсім не придатні для розміщення людей. Час від часу підвал затоплює водою, стіни обсипаються, а одна з кімнат перетворилася на звалище сміття.

Кадр програми проєкту "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

"Якщо сюди пустити людей під час повітряної тривоги, якщо ракета прилетить поруч, тут все завалить, і все — це могила для нас", — заявив один з місцевих жителів.

Тож, під час ракетних обстрілів мешканці цього будинку надають перевагу власним квартирам, всупереч правилам безпеки та закликам прямувати в укриття.

Президентська ревізія також показала невтішні результати. За результатами перевірки президентської спецкомісії 35 відсотків укриттів у столиці непридатні, з них 21 відсоток можна буде використовувати за умови їх належного облаштування. 65 відсотків укриттів визнані придатними для використання, а це 3041 об‘єкт. При цьому лише 15 відсотків з них в ідеальному стані.

Результати перевірки укриттів у Києві. Фото: Новини.LIVE

При цьому за 2022 та 2023 роки, за словами мера Києва Віталія Кличка, місто виділило близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень на облаштування та ремонт укриттів.

Та чи справді на облаштування укриттів пішли всі виділені містом кошти? Адже 9 червня офіс генпрокурора опублікував інформацію про розкрадання 800 тисяч гривень. Начальника управління Святошинської РДА та підрядника підозрюють у розтраті коштів, призначених для капітального ремонту укриття. За 2023 рік це не перший випадок.

Кадр програми проєкту "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

"Повідомлено про підозру начальнику та двом заступникам Управління освіти Шевченківської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом розтрати бюджетних коштів та службового підроблення", — повідомили в київській міській прокуратурі.

За даними слідства управління освіти Шевченківської РДА уклало з підприємцем договір на закупівлю меблів для укриттів вартістю понад 3,7 млн гривень. Попри те, що переможець тендеру запропонував ціни значно вище ринкових, Управління освіти уклало з ним договір, що призвело до безпідставного перерахування коштів зі столичного бюджету на понад 1 млн грн. Схожа ситуація трапилася і в Голосіївському районі ще у липні 2022 році.

Кадр програми проєкту "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру керівнику підрядної організації за фактами заволодіння бюджетними коштами на капітальному ремонті укриттів та службового підроблення", — повідомили в офісі Генерального прокурора.

Як зазначається в матеріалі, за даними слідства, у липні 2022 року службові особи Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечили підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту найпростіших укриттів та захисних споруд у школі в Голосіївському районі.

Правоохоронці не оминули й представника КМДА. Директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роману Ткачуку повідомили про підозру в розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах. І це на додачу до того, що його підозрюють в службовій недбалості через загибель людей біля зачиненого укриття.

"У рамках кримінального провадження він підозрюється у нібито неналежному виконанні службових обов'язків. Йдеться про питання фонду захисних споруд — сховищ та укриттів та випадку в Деснянському районі столиці, коли внаслідок російських обстрілів загинули люди", — зазначається в матеріалі Офіційного порталу Києва.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що такі дії направлені на дискредитацію столичної влади. І на додачу зазначає, що відповідальність за укриття несуть голови районних державних адміністрацій. Проте редакція проєкту "Наша Справа" з'ясувала, що РДА звітують про використання коштів одному зі структурних підрозділів міської ради. Про це журналісту проєкту повідомили в Голосіївській районній державній адміністрації.

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація щомісяця звітує про використання коштів на капітальний ремонт укриттів до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Кадр програми проєкту "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

Отже, це означає, що КМДА поінформована, куди йдуть кошти з бюджету міста. Тобто представники адміністрації знають, який обсяг роботи з облаштування сховищ було виконано.

Щоб прояснити ситуацію, редакція проєкту "Наша Справа" направила запит до київської міської держадміністрації, проте відповіді так і не отримала. В пресслужбі також відмовилися надавати відповідь на питання.

"У нас питання укриттів, після того випадку 1 червня у нас були брифінги, новини з цього питання. Там багато розкривалось питання з теми укриттів. Ми більше ніяких додаткових відповідей нікому не надавали", — пресслужба КМДА.

Кадр програми проєкту "Наша Справа". Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше у КМВА розповіли, як працюватимуть автоматизовані укриття. Двері в автоматизованих бомбосховищах повинні відчинятися автоматично, коли спрацьовує повітряна тривога. Однак якщо цього не станеться, є інші дієві методи.