Что привез Ллойд Остин, турбулентность США, уверенность Байдена — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Гость вечернего эфира Новини.LIVE — экс-посол США в Украине Джон Хербст. Среди тем обсуждения — что привез в Украину министр обороны США Ллойд Остин, что сейчас происходит в США накануне выборов президента страны и чувствует ли себя уверенным действующий президент США Джо Байден.

Смотрите эфир Новини.LIVE в 19:30 по ссылке.

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Эфир Новини.LIVE с Джоном Хербстом

Предмет дискуссии по ведущему канала Новини.LIVE Виталием Прудиусом — визит директора ЦРУ в Киев, разговор Андрея Ермака с Владимиром Зеленским после визита в США, встреча президента с главой Пентагона перед Рамштайном. Также темами выступит: кто нуждается в выборах в Украине, что совместно решили Джо Байден и Си Цзиньпинь и как продолжится поддержка США Украины.

Напомним, что сегодня в Киев с визитом прибыл министр обороны США Ллойд Остин. Во время встречи с Владимиром Зеленским он выразил Украине непоколебимую поддержку США в войне против России.