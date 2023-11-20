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Що привіз Ллойд Остін та турбулентність США — ефір Новини.LIVE

20 листопада 2023 19:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Що привіз Ллойд Остін, турбулентність США, впевненість Байдена — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — експосол США в Україні Джон Гербст. Серед тем обговорення — що привіз до України міністр оборони США Ллойд Остін, що наразі відбувається в США напередодні виборів президента країни та чи почувається впевненим чинний президент США Джо Байден.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:30 за посиланням.

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Предмет дискусії з ведучим каналу Новини.LIVE Віталієм Прудиусом — візит директора ЦРУ в Київ, розмова Андрія Єрмака з Володимиром Зеленським після візиту до США, зустріч президента з головою Пентагону перед Рамштайном. Також темами будуть: хто потребує виборів в Україні, що спільно ухвалили Джо Байден та Сі Цзіньпінь та як продовжиться підтримка США України.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва з візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. У зустрічі з Володимиром Зеленським, він висловив Україні непохитну підтримку США у війні проти Росії. 

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