Що привіз Ллойд Остін, турбулентність США, впевненість Байдена — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Гість вечірнього ефіру Новини.LIVE — експосол США в Україні Джон Гербст. Серед тем обговорення — що привіз до України міністр оборони США Ллойд Остін, що наразі відбувається в США напередодні виборів президента країни та чи почувається впевненим чинний президент США Джо Байден.

Дивіться ефір Новини.LIVE о 19:30 за посиланням.

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Ефір Новини.LIVE з Джоном Гербстом

Предмет дискусії з ведучим каналу Новини.LIVE Віталієм Прудиусом — візит директора ЦРУ в Київ, розмова Андрія Єрмака з Володимиром Зеленським після візиту до США, зустріч президента з головою Пентагону перед Рамштайном. Також темами будуть: хто потребує виборів в Україні, що спільно ухвалили Джо Байден та Сі Цзіньпінь та як продовжиться підтримка США України.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва з візитом прибув міністр оборони США Ллойд Остін. У зустрічі з Володимиром Зеленським, він висловив Україні непохитну підтримку США у війні проти Росії.