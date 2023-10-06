Что известно о мужчине, который организовал поминки своему отцу в кафе в Грозе
Вчера, 5 октября, в результате российского удара по кафе в Грозе Харьковской области погибла семья павшего воина, которого поминали местные жители. Они собрались после того, как их позвал сын военного Денис Козырь.
Об этом сообщает "Их УБИЛА Россия".
Жертвы русского удара
В результате удара РФ погибли супруги — Денис и Нина Козырь, а также их родные.
"Это за отцом Дениса вчера были поминки, куда ударила российская ракета. Сообщают, что погибла также его мама, сестра, дедушка и бабушка", — говорится в сообщении.
До начала полномасштабного вторжения РФ Денис вместе с отцом Андреем были в Польше. После 24 февраля 2022 года они вернулись домой и встали на защиту Украины. Андрей получил смертельное ранение в шею во время боевых действий и был похоронен в Днепропетровской области.
В июне этого года сын павшего воина уволился со службы по состоянию здоровья. Он решил перезахоронить отца в родном селе.
Со своей любимой Денис женился 14 августа 2022 года. Нине Козырь было 20 лет. Девушка работала лаборантом Харьковской гуманитарно-педагогической академии.
Ее подруга Екатерина Литвин написала в соцсети:
"Моя дорогая Нина Валентиновна, Нина, Нинчик... Через девять дней, я бы написала огромное поздравление с твоим 21 днем рождения, но твое сердце перестало биться в 20, и сегодня я пишу некролог. Я благодарю судьбу, что эти почти четыре года, я проучилась, просидела за одной партой, в одной хоровой партии вместе с тобой. Я открыла для нее мир волонтерства, она влюбила меня в свое народное пение, особенно песней "Полюбила Петруся". Мы вместе чудили, возможно когда-то и плакали, точно много смеялись. Я могла бы и могу писать об этом светлом и добром человеке вечно. Но хочу сказать одно — Нина была донором крови, поэтому она продолжит жить не только в наших сердцах, но и в других".
Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.
Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.
Добавим, сегодня, 6 октября, в селе Гроза Харьковской области закончили спасательно-поисковые работы. В результате российского удара по кафе погиб 51 человек.