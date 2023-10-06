Что известно о мужчине, который организовал поминки своему отцу в кафе в Грозе

Сын павшего воина, который погиб в Грозе 5 октября. Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Вчера, 5 октября, в результате российского удара по кафе в Грозе Харьковской области погибла семья павшего воина, которого поминали местные жители. Они собрались после того, как их позвал сын военного Денис Козырь.

Об этом сообщает "Их УБИЛА Россия".

Читайте также:

Жертвы русского удара

В результате удара РФ погибли супруги — Денис и Нина Козырь, а также их родные.

"Это за отцом Дениса вчера были поминки, куда ударила российская ракета. Сообщают, что погибла также его мама, сестра, дедушка и бабушка", — говорится в сообщении.

Сын павшего воина и его жена, которые погибли в Грозе. Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

До начала полномасштабного вторжения РФ Денис вместе с отцом Андреем были в Польше. После 24 февраля 2022 года они вернулись домой и встали на защиту Украины. Андрей получил смертельное ранение в шею во время боевых действий и был похоронен в Днепропетровской области.

В июне этого года сын павшего воина уволился со службы по состоянию здоровья. Он решил перезахоронить отца в родном селе.

Со своей любимой Денис женился 14 августа 2022 года. Нине Козырь было 20 лет. Девушка работала лаборантом Харьковской гуманитарно-педагогической академии.

Жена Дениса, которая погибла в Грозе. Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Ее подруга Екатерина Литвин написала в соцсети:

"Моя дорогая Нина Валентиновна, Нина, Нинчик... Через девять дней, я бы написала огромное поздравление с твоим 21 днем рождения, но твое сердце перестало биться в 20, и сегодня я пишу некролог. Я благодарю судьбу, что эти почти четыре года, я проучилась, просидела за одной партой, в одной хоровой партии вместе с тобой. Я открыла для нее мир волонтерства, она влюбила меня в свое народное пение, особенно песней "Полюбила Петруся". Мы вместе чудили, возможно когда-то и плакали, точно много смеялись. Я могла бы и могу писать об этом светлом и добром человеке вечно. Но хочу сказать одно — Нина была донором крови, поэтому она продолжит жить не только в наших сердцах, но и в других".

Пост "Их убила Россия". Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 5 октября, российские террористы обстреляли Купянский район Харьковской области.

Также мы писали, что в сети показали первые кадры после обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области. На кадрах можно увидеть уничтоженное здание, в которое попали российские оккупанты. Спасатели сразу прибыли на место происшествия.

Добавим, сегодня, 6 октября, в селе Гроза Харьковской области закончили спасательно-поисковые работы. В результате российского удара по кафе погиб 51 человек.