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Що відомо про чоловіка, який організував поминки своєму батькові у кафе в Грозі

6 жовтня 2023 21:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Що відомо про чоловіка, який організував поминки своєму батькові у кафе в Грозі
Син полеглого воїна, який загинув у Грозі 5 жовтня. Фото: facebook.com/russiakills.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 5 жовтня, внаслідок російського удару по кафе в Грозі Харківської області загинула сім'я полеглого воїна, якого поминали місцеві мешканці. Вони зібралися після того, як їх покликав син військового Денис Козир.

Про це повідомляє "Їх УБИЛА Росія".

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Жертви російського удару

Внаслідок удару РФ загинуло подружжя — Денис та Ніна Козир, а також їх рідні. 

"Це за батьком Дениса вчора були поминки, куди вдарила російська ракета. Повідомляють, що загинула також його мама, сестра, дідусь та бабуся", — йдеться у повідомленні.

Син полеглого воїна та його дружина, які загинули в Грозі
Син полеглого воїна та його дружина, які загинули в Грозі. Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

До початку повномасштабного вторгнення РФ Денис разом з батьком Андрієм були в Польщі. Після 24 лютого 2022 року вони повернулися додому та стали на захист України. Андрій отримав смертельне поранення в шию під час бойових дій та був похований в Дніпропетровській області.

У червні цього року син полеглого воїна звільнився зі служби за станом здоров'я. Він вирішив перепоховати батька в рідному селі.

Зі своєю коханою Денис одружився 14 серпня 2022 року. Ніні Козир було 20 років. Дівчина працювала лаборантом у Харківській гуманітарно-педагогічній академії.

Дружина Дениса, яка загинула в Грозі
Дружина Дениса, яка загинула в Грозі. Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Її подруга Катерина Літвін написала в соцмережі: 

"Моя люба Ніна Валентинівна, Ніно, Нінчик... Через дев'ять днів, я б написала величезне привітання з твоїм 21 днем народження, але твоє серце перестало битися в 20, і сьогодні я пишу некролог. Я дякую долі, що ці майже чотири роки, я провчилася, просиділа за однією партою, в одній хоровій партії разом з тобою. Я відкрила для неї світ волонтерства, вона закохала мене в свій народний спів, особливо піснею "Полюбила Петруся". Ми разом чудили, можливо колись і плакали, точно багато сміялися. Я могла б і можу писати про цю світлу і добру людину вічно. Але хочу сказати одне — Ніна була донором крові, тож вона продовжить жити не лише в наших серцях, а і в інших".

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Допис "Їх УБИЛА Росія". Фото: скриншот

Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. 

Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.

Додамо, сьогодні, 6 жовтня, в селі Гроза Харківської області закінчили рятувально-пошукові роботи. Внаслідок російського удару по кафе загинула 51 людина.

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