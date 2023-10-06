Що відомо про чоловіка, який організував поминки своєму батькові у кафе в Грозі
Вчора, 5 жовтня, внаслідок російського удару по кафе в Грозі Харківської області загинула сім'я полеглого воїна, якого поминали місцеві мешканці. Вони зібралися після того, як їх покликав син військового Денис Козир.
Про це повідомляє "Їх УБИЛА Росія".
Жертви російського удару
Внаслідок удару РФ загинуло подружжя — Денис та Ніна Козир, а також їх рідні.
"Це за батьком Дениса вчора були поминки, куди вдарила російська ракета. Повідомляють, що загинула також його мама, сестра, дідусь та бабуся", — йдеться у повідомленні.
До початку повномасштабного вторгнення РФ Денис разом з батьком Андрієм були в Польщі. Після 24 лютого 2022 року вони повернулися додому та стали на захист України. Андрій отримав смертельне поранення в шию під час бойових дій та був похований в Дніпропетровській області.
У червні цього року син полеглого воїна звільнився зі служби за станом здоров'я. Він вирішив перепоховати батька в рідному селі.
Зі своєю коханою Денис одружився 14 серпня 2022 року. Ніні Козир було 20 років. Дівчина працювала лаборантом у Харківській гуманітарно-педагогічній академії.
Її подруга Катерина Літвін написала в соцмережі:
"Моя люба Ніна Валентинівна, Ніно, Нінчик... Через дев'ять днів, я б написала величезне привітання з твоїм 21 днем народження, але твоє серце перестало битися в 20, і сьогодні я пишу некролог. Я дякую долі, що ці майже чотири роки, я провчилася, просиділа за однією партою, в одній хоровій партії разом з тобою. Я відкрила для неї світ волонтерства, вона закохала мене в свій народний спів, особливо піснею "Полюбила Петруся". Ми разом чудили, можливо колись і плакали, точно багато сміялися. Я могла б і можу писати про цю світлу і добру людину вічно. Але хочу сказати одне — Ніна була донором крові, тож вона продовжить жити не лише в наших серцях, а і в інших".
Нагадаємо, у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини.
Також ми писали, що у мережі показали перші кадри після обстрілу кафе в селі Гроза Харківської області. На кадрах можна побачити знищену будівлю, в яку поцілили російські окупанти. Рятувальники відразу прибули на місце події.
Додамо, сьогодні, 6 жовтня, в селі Гроза Харківської області закінчили рятувально-пошукові роботи. Внаслідок російського удару по кафе загинула 51 людина.