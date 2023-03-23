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Что известно по делу пограничника, у которого в авто нашли 700 тыс. долларов: ответ госструктуры

23 марта 2023 09:08
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
НАБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство по бывшему начальнику отдела таможенного оформления 2 таможенного поста "Ягодин" Михаилу Бурдейному. 

Об этом говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда

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Коррупционный пограничник

В суд обратился адвокат подозреваемого с ходатайством отменить арест имущества, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 10.06.2021 по делу № 757/30547/2-к, включая денежные средства на общую сумму 690,300 долларов США и 1000 гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Однако суд отказал в передаче средств.

Ранее, в июне 2021 года, Державное бюро розслідувань (ДБР) начало расследование злоупотребления на Волынской таможне, где было изъято более 700 тысяч долларов. ДБР заявило, что некоторые должностные лица способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей. 

Схема, по их словам, была организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Материалы дела указывают на то, что 22 ноября 2022 года старшим детективом НАБУ было вынесено постановление о закрытии уголовного производства № 62021000000000538. Хотя решение суда не указывает на причины закрытия дела, возможно, это связано с тем, что в процессе расследования не было обнаружено достаточных доказательств причастности Михаила Бурдейного к злоупотреблениям на Волынской таможне.

Напомним, что правоохранители заявили о разоблачении преступной группировки во главе с экс-председателем Фонда госимущества, незаконно завладевшим более 500 миллионами гривен средств госпредприятий. Вероятно, речь идет о Дмитрии Сенниченко.

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