Що відомо у справі прикордонника, у якого в авто знайшли 700 тис. доларів: відповідь держструктури
Національне антикорупційне бюро України ( НАБУ ) закрило кримінальне провадження за колишнім начальником відділу митного оформлення 2 митного посту "Ягодин" Михайлом Бурдейним.
Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.
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Корупційний прикордонник
До суду звернувся адвокат підозрюваного з клопотанням скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2021 у справі № 757/30547/2-к, включаючи кошти на загальну суму 690,300 доларів Збройних Сил України. Проте суд відмовив у передачі коштів.
Раніше, у червні 2021 року, Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало розслідування зловживання на Волинській митниці, де було вилучено понад 700 тисяч доларів. ДБР заявило, що деякі посадові особи сприяють незаконному переміщенню вантажів через державний кордон без сплати митних платежів.
Схему, за їхніми словами, організували співробітники керівної ланки Волинської митниці. Начальник одного з митних постів систематично збирав та акумулював у себе отримані гроші, частину яких розподіляв між іншими правоохоронними структурами.
Матеріали справи вказують на те, що 22 листопада 2022 року старшим детективом НАБУ було винесено постанову про закриття кримінального провадження № 62021000000000538. Хоча рішення суду не вказує на причини закриття справи, можливо, це пов'язано з тим, що в процесі розслідування не було виявлено достатніх доказів. причетності Михайла Бурдейного до зловживань на Волинській митниці.
Нагадаємо, що правоохоронці заявили про викриття злочинного угруповання на чолі з екс-головою Фонду держмайна, який незаконно заволодів понад 500 мільйонами гривень коштів держпідприємств. Ймовірно, йдеться про Дмитра Сенніченка.