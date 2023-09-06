Что изменится в Украине к концу осени: к чему готовиться

Украинские гривны в кошельке. Фото: Новости.

Осенью этого года власти запланировали несколько нововведений, которые скажутся на жизни многих граждан.

Новини.LIVE собрали основные нововведения, чтобы вы могли подготовиться.

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Порядок выплат ВПЛ изменится

Теперь при начислении денежной помощи учитывается имущественное состояние граждан. Так, госпомощь не получают люди, которые:

приобрели новый автомобиль;

приобрели земельный участок за более 100 тысяч гривен, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

держат на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тысяч гривен;

владеют жильем на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.

Украинские купюры номиналом в 500 гривен в пачке. Фото: Google

Увеличится размер жилищных субсидий

Субсидия во время отопительного сезона 2022/2023 составила примерно 1,6 тысяч гривен ежемесячно. Впрочем, этой осенью размер пособия может возрасти, поскольку летом повысились тарифы на электроэнергию.

Платежи за коммунальные услуги. Фото: УНИАН

Получение водительского удостоверения

изучать теорию можно не только в автошколах. Водители смогут готовиться к экзамену самостоятельно или с репетитором;

в классах, где будут проходить теоретические экзамены, будут находиться только водители, также установят дополнительные камеры, чтобы не было слепых зон;

сдавать практический экзамен на автомобилях Renault и Hyundai. Автомобили оборудуют четырьмя камерами, чтобы фиксировать, какие педали нажимают водитель и инструктор, а также путь авто и действия водителя.

Девушка показывает водительские права. Фото: Google

Напомним, на следующей Ставке Верховного Главнокомандующего Украины будут две задачи: отчет о подготовке к зиме и защите критической инфраструктуры. Такие темы заседания озвучил на Киевском форуме безопасности секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина пережила тяжелый период зимы 2022 — 2023 года. И так же достойно нужно получиться в этом отопительном сезоне.