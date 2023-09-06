Что изменится в Украине к концу осени: к чему готовиться
Осенью этого года власти запланировали несколько нововведений, которые скажутся на жизни многих граждан.
Новини.LIVE собрали основные нововведения, чтобы вы могли подготовиться.
Чего ждать в конце осени
Порядок выплат ВПЛ изменится
Теперь при начислении денежной помощи учитывается имущественное состояние граждан. Так, госпомощь не получают люди, которые:
- приобрели новый автомобиль;
- приобрели земельный участок за более 100 тысяч гривен, квартиру, дом (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);
- держат на депозитном банковском счете средства в общей сумме более 100 тысяч гривен;
- приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тысяч гривен;
- владеют жильем на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия, если такое жилье имеет площадь более 13,65 квадратных метров на одного члена семьи.
Увеличится размер жилищных субсидий
Субсидия во время отопительного сезона 2022/2023 составила примерно 1,6 тысяч гривен ежемесячно. Впрочем, этой осенью размер пособия может возрасти, поскольку летом повысились тарифы на электроэнергию.
Получение водительского удостоверения
- изучать теорию можно не только в автошколах. Водители смогут готовиться к экзамену самостоятельно или с репетитором;
- в классах, где будут проходить теоретические экзамены, будут находиться только водители, также установят дополнительные камеры, чтобы не было слепых зон;
- сдавать практический экзамен на автомобилях Renault и Hyundai. Автомобили оборудуют четырьмя камерами, чтобы фиксировать, какие педали нажимают водитель и инструктор, а также путь авто и действия водителя.
Напомним, на следующей Ставке Верховного Главнокомандующего Украины будут две задачи: отчет о подготовке к зиме и защите критической инфраструктуры. Такие темы заседания озвучил на Киевском форуме безопасности секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина пережила тяжелый период зимы 2022 — 2023 года. И так же достойно нужно получиться в этом отопительном сезоне.