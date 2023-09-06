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Що зміниться в Україні до кінця осені: до чого готуватися

6 вересня 2023 03:52
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Що зміниться в Україні до кінця осені: до чого готуватися
Українські гривні у гаманці. Фото: Новини.LIVE
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Восени цього року влада запланувала кілька нововведень, які позначаться на житті багатьох громадян.

Новини.LIVE зібрали основні нововведення, аби ви могли підготуватися.

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Порядок виплат ВПО зміниться

Відтепер при нарахуванні грошової допомоги  враховується майновий стан громадян. Так, держдопомогу не отримують люди, які:

  • придбали новий автомобіль;
  • придбали земельну ділянку за понад 100 тисяч гривень, квартиру, будинок (крім житла, одержаного коштом державного або місцевого бюджету);
  • тримають на депозитному банківському рахунку кошти у загальній сумі понад 100 тисяч гривень;
  • придбали іноземну валюту на загальну суму понад 100 тисяч гривень;
  • володіють житлом на територіях, де не ведуться активні (можливі) бойові дії, якщо таке житло має площу понад 13,65 квадратних метрів на одного члена сім'ї.
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Українські купюри номіналом у 500 гривень у пачці. Фото: Google

Збільшиться розмір житлових субсидій

Субсидія під час опалювального сезону 2022/2023 становила приблизно 1,6 тисячі гривень щомісяця. Втім цієї осені розмір допомоги може має зрости, оскільки влітку підвищилися тарифи на електроенергію. 

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Платіжки за комунальні послуги. Фото: УНІАН

Отримання водійського посвідчення

  • вивчати теорію можна не тільки в автошколах. Водії зможуть готуватися до іспиту самостійно або з репетитором;
  • у класах, де відбуватимуться теоретичні іспити, перебуватимуть лише водії, також встановлять додаткові камери, аби не було сліпих зон;
  • складати практичний іспит на автомобілях Renault і Hyundai. Автомобілі обладнають чотирма камерами, аби фіксувати, які педалі натискають водій та інструктор, а також шлях авто та дії водія.
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Дівчина показує водійські права. Фото: Google

Нагадаємо, на наступній Ставці Верховного Головнокомандувача України буде два завдання: звіт щодо підготовки до зими та захист критичної інфраструктури. Такі теми засідання озвучив на Київському безпековому форумі секретар РНБО Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна пережила важкий період зими 2022 — 2023 року. І так само гідно треба вийти цього опалювального сезону.

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