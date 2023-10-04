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Школьник из Волыни завоевал победу на Всемирной олимпиаде по ментальной арифметике

4 октября 2023 19:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Школьник из Волыни завоевал победу на Всемирной олимпиаде по ментальной арифметике
Денис Косарук с матерью. Фото: Боратинская община
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Десятилетний школьник из Волыни Денис Косарук одержал победу на состоявшейся в Молдове Всемирной олимпиаде по ментальной арифметике. Парень занял первое место и получил кубок чемпиона по возрастной категории 9-14 лет.

Об этом сообщает Боратинский сельский совет.

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Как проходила олимпиада

Известно, что олимпиада состоялась в городе Бульбоака в Молдове. Участие в ней приняли 230 детей из 18 стран мира. Из этого количества детей 14 было из Волыни.

Сообщается, что всего для выполнения задач отводилось 8 минут. За это время участники должны были решить как можно больше примеров из ста возможных. Следовательно, по количеству и точности насчитывали баллы.

Следует отметить, что ментальная арифметика — это способ решать примеры и проводить другие расчеты мысленно.

Победителем стал школьник из Волыни

По результатам олимпиады, победу одержал десятилетний школьник из Волыни Денис Косарук.

Известно, что он учится в 5 классе Мстишинской гимназии. Кроме этого, более полутора лет является учеником частной школы, специализирующейся на ментальной арифметике.

"Он занимается всего полтора года в то время, как некоторые участники имеют за плечами четыре, а то и шесть лет обучения по ментальной арифметике. Это впечатляющий результат, которому мы очень рады", — рассказывает мать Дениса.

Следует добавить, что в будущем парень мечтает стать программистом.

Напомним, Сборная Украины по дзюдо не поедет на юниорский чемпионат мира из-за допуска команды из России, в составе которой будет выступать военнослужащий. Соревнования пройдут с 4 по 8 октября в португальском Одивелаше.

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