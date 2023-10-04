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Школяр з Волині виборов перемогу на Всесвітній олімпіаді з ментальної арифметики

4 жовтня 2023 19:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Школяр з Волині виборов перемогу на Всесвітній олімпіаді з ментальної арифметики
Денис Косарук з мамою. Фото: Боратинська громада
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Десятирічний школяр з Волині Денис Косарук здобув перемогу на Всесвітній олімпіаді з ментальної арифметики, яка відбулася в Молдові. Хлопець зайняв перше місце та отримав кубок чемпіона у віковій категорії 9-14 років. 

Про це повідомляє Боратинська сільська рада. 

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Як проходила олімпіада

Відомо, що олімпіада відбулась у місті Бульбоака в Молдові. Участь у ній взяли 230 дітей з 18 країн світу. З цієї кількості дітей 14 було з Волині. 

Повідомляється, що всього на виконання завдань відводилося 8 хвилин. За цей час учасники повинні були розв'язати якомога більше прикладів зі ста можливих. Відтак, за кількістю та точністю нараховували бали. 

Варто відзначити, що ментальна арифметика — це спосіб розвʼязувати приклади та проводити інші розрахунки подумки.

Переможцем став школяр з Волині

За результатами олімпіади, перемогу виборов десятирічний школяр з Волині Денис Косарук. 

Відомо, що він навчається у 5-му класі Мстишинської гімназії. Окрім цього, понад півтора роки є учнем приватної школи, яка спеціалізується на ментальній арифметиці.

"Він займається всього півтора роки в той час, як деякі учасники мають за плечима чотири, а то й шість років навчання з ментальної арифметики. Це вражаючий результат, якому ми надзвичайно раді", — розповідає мати Дениса. 

Варто додати, що у майбутньому хлопець мріє стати програмістом. 

Нагадаємо, Збірна України з дзюдо не поїде на юніорський чемпіонат світу через допуск команди з Росії, у складі якої виступатиме військовослужбовець. Змагання пройдуть з 4 по 8 жовтня у португальському Одівелаші.

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