Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время онлайн-выступления на открытии Центра усиления возможностей восстановления и модернизации Украины. Фото: соцсети

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины. Особым приоритетом в восстановлении должно стать создание мощных проектных команд в регионах и общинах.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Слова политика прозвучали во время его онлайн-выступления на торжественном открытии Центра усиления возможностей восстановления и модернизации Украины. Премьер говорит: центр будет привлечен к усилению команд восстановления, а открыли его при поддержке Правительства Украины, Группы Всемирного банка и соорганизации Киевской школы экономики.

Фрагмент проведения торжеств. Источник: Денис Шмигаль

"Восстановление — это одна из наших главных задач и приоритетов. Успешное восстановление имеет пять компонентов: стратегия, ресурсы, инфраструктура реализации, сильные проектные команды исполнителей, формирование коалиции восстановления из международных партнеров, бизнеса, гражданского общества", — рассказывает Шмыгаль.

Также премьер-министр выразил особую благодарность Всемирному банку и Киевской школе экономики, которая помогает в организации этой важной инициативы.

Напомним, что ранее правительство Дениса Шмыгаля приняло решение, направленное на усовершенствование программы работы для бизнеса ветеранов войны по получению ими грантов. Еще раньше премьер рассказал, как правительство будет поддерживать украинских производителей при государственных закупках.