Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Шмыгаль назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины arrow

Шмыгаль назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины

9 ноября 2023 20:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Шмыгаль назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время онлайн-выступления на открытии Центра усиления возможностей восстановления и модернизации Украины. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины. Особым приоритетом в восстановлении должно стать создание мощных проектных команд в регионах и общинах.

Об этом он сообщил в Telegram.

Читайте также:

Шмыгаль рассказал о восстановлении Украины

Слова политика прозвучали во время его онлайн-выступления на торжественном открытии Центра усиления возможностей восстановления и модернизации Украины. Премьер говорит: центр будет привлечен к усилению команд восстановления, а открыли его при поддержке Правительства Украины, Группы Всемирного банка и соорганизации Киевской школы экономики.

Шмигаль назвал приоритетные задачи по восстановлению Украины
Фрагмент проведения торжеств. Источник: Денис Шмигаль

"Восстановление — это одна из наших главных задач и приоритетов. Успешное восстановление имеет пять компонентов: стратегия, ресурсы, инфраструктура реализации, сильные проектные команды исполнителей, формирование коалиции восстановления из международных партнеров, бизнеса, гражданского общества", — рассказывает Шмыгаль.

Также премьер-министр выразил особую благодарность Всемирному банку и Киевской школе экономики, которая помогает в организации этой важной инициативы.

Напомним, что ранее правительство Дениса Шмыгаля приняло решение, направленное на усовершенствование программы работы для бизнеса ветеранов войны по получению ими грантов. Еще раньше премьер рассказал, как правительство будет поддерживать украинских производителей при государственных закупках.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках - 80x80

Законопроект о медицинском каннабисе — в Раде рассказали о новых правках

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме