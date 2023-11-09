Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на відкритті Центру посилення спроможностей з відбудови та модернізації України. Фото: соцмережі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав пріоритетні завдання щодо відбудови України. Особливим пріоритетом у відновленні має стати створення сильних проєктних команд в регіонах та громадах.

Про це він повідомив у Telegram.

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Слова політика пролунали під час його онлайн-виступу на урочистому відкритті Центру посилення спроможностей з відбудови та модернізації України. Прем'єр каже: центр буде залучений до посилення команд відбудови, а відкрили його за підтримки Уряду України, Групи Світового банку та за співорганізації Київської школи економіки.

Фрагмент проведення урочистостей. Джерело: Денис Шмигаль

"Відновлення — це одне з наших головних завдань та пріоритетів. Успішна відбудова має п’ять компонентів: стратегія, ресурси, інфраструктура реалізації, сильні проєктні команди виконавців, формування коаліції відновлення із міжнародних партнерів, бізнесу, громадянського суспільства", — розповідає Шмигаль.

Також прем'єр-міністр висловив особливу подяку Світовому банку та Київській школі економіки, яка допомагає з організацію цієї важливої ініціативи.

Нагадаємо, що раніше уряд Дениса Шмигаля ухвалив рішення, спрямоване на вдосконалення програми єРобота для бізнесу ветеранів війни щодо отримання ними грантів. Ще раніше прем'єр розповів, як уряд буде підтримувати українських виробників при державних закупівлях.