Шмыгаль не видит оснований для увольнения Александра Ткаченко

Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: УНИАН

Глава правительства Денис Шмигаль не планирует инициировать увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Просто не видит для этого оснований.

Об этом он написал в ответе на петицию об увольнении Ткаченко.

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В ответе Шмыгаля говорится, что оснований для представления в Верховную Раду об увольнении Ткаченко нет. К тому же, от министра культуры и информационной политики секретариат правительства получил письмо. В нем министр отвергает все обвинения против него.

"Указанная петиция не содержит никаких конкретных фактов относительно деятельности А. Ткаченко в должности Министра культуры и информационной политики", — написал Шмыгаль.

Заметим, Александр Ткаченко министром культуры и информационной политики был назначен 4 июня 2020 года. В ноябре 2021 года Ткаченко заявлял, что написал заявление об увольнении. Однако в должности остался.

Напомним, украинцы проголосовали за с увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Согласно тексту петиции, Ткаченко руководил сферой культуры и информационной политики таким образом, что это привело к стагнации. Кроме того, господин Ткаченко обвиняется в осквернении памяти героев Украины и попрании солдат, защищающих страну.