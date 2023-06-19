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Шмыгаль не видит оснований для увольнения Александра Ткаченко

19 июня 2023 19:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Шмыгаль не видит оснований для увольнения Александра Ткаченко
Министр культуры Александр Ткаченко. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Глава правительства Денис Шмигаль не планирует инициировать увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Просто не видит для этого оснований.

Об этом он написал в ответе на петицию об увольнении Ткаченко.

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В ответе Шмыгаля говорится, что оснований для представления в Верховную Раду об увольнении Ткаченко нет. К тому же, от министра культуры и информационной политики секретариат правительства   получил письмо. В нем министр отвергает все   обвинения против него.  

"Указанная петиция не содержит никаких конкретных фактов относительно деятельности А. Ткаченко в должности Министра культуры и информационной политики", — написал Шмыгаль.  

  Заметим, Александр  Ткаченко министром культуры и информационной политики был назначен 4 июня 2020 года. В ноябре 2021 года Ткаченко заявлял, что написал заявление об увольнении. Однако в должности остался.  

  Напомним, украинцы проголосовали за с   увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Согласно тексту петиции, Ткаченко руководил сферой культуры и информационной политики таким образом, что это привело к стагнации. Кроме того, господин Ткаченко обвиняется в осквернении памяти героев Украины и попрании солдат, защищающих страну.

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