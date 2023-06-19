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Шмигаль не бачить підстав для звільнення Олександра Ткаченка

19 червня 2023 19:49
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Шмигаль не бачить підстав для звільнення Олександра Ткаченка
Міністр культури Олександр Ткаченко. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Очільник уряду Денис Шмигаль не планує ініціювати звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Просто не бачить для цього підстав.

Про це він написав у відповіді на петицію про звільнення Ткаченка. 

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У відповіді Шмигаля йдеться, що підстав для подання до Верховної Ради про звільнення Ткаченка немає. До того ж від міністра культури та інформаційної політики секретаріат уряду  отримав лист. У ньому міні стр відкидає усі  звинувачення проти нього. 

"Зазначена петиція не містить жодних конкретних фактів щодо діяльності О. Ткаченка на посаді Міністра культури та інформаційної політики", — написав Шмигаль. 

 Зауважимо, Олександра  Ткаченка міністром культури та інформаційної політики призначили 4 червня 2020 року. У листопаді 2021 року Ткаченко заявляв, що написав заяву на звільнення. Однак, на посаді лишився. 

 Нагадаємо, українці проголосували за з вільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів. 

Згідно з текстом петиції, Ткаченко керував сферою культури та інформаційної політики таким чином, що це спричинило стагнацію. Крім того, пан Ткаченко звинувачується в оскверненні пам'яті героїв України та зневаженні солдатів, які захищають країну.

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