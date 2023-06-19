Шмигаль не бачить підстав для звільнення Олександра Ткаченка
Очільник уряду Денис Шмигаль не планує ініціювати звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Просто не бачить для цього підстав.
Про це він написав у відповіді на петицію про звільнення Ткаченка.
Усунення з посади Ткаченка
У відповіді Шмигаля йдеться, що підстав для подання до Верховної Ради про звільнення Ткаченка немає. До того ж від міністра культури та інформаційної політики секретаріат уряду отримав лист. У ньому міні стр відкидає усі звинувачення проти нього.
"Зазначена петиція не містить жодних конкретних фактів щодо діяльності О. Ткаченка на посаді Міністра культури та інформаційної політики", — написав Шмигаль.
Зауважимо, Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики призначили 4 червня 2020 року. У листопаді 2021 року Ткаченко заявляв, що написав заяву на звільнення. Однак, на посаді лишився.
Нагадаємо, українці проголосували за з вільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Петиція набрала необхідних 25 тисяч голосів.
Згідно з текстом петиції, Ткаченко керував сферою культури та інформаційної політики таким чином, що це спричинило стагнацію. Крім того, пан Ткаченко звинувачується в оскверненні пам'яті героїв України та зневаженні солдатів, які захищають країну.