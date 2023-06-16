Шмыгаль показал, как происходит восстановление одного из сел Херсонщины

Восстановление Херсонщины. Село Посад-Покровское. Фото: Денис Шмыгаль

В Херсонской области проходит восстановление населенных пунктов по принципу Build back better. Сегодня украинский премьер Денис Шмыгаль показал, как проходит восстановление села Посад-Покровское.

Об этом сообщает Денис Шмыгаль на своей официальной Telegram-странице .

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По информации ГСЧС, село разминировано почти на 90%. Возобновлено электроснабжение, в село постепенно возвращаются люди. Из-за российской оккупации в Посаде-Покровском не осталось невредимых зданий. Всего здесь около тысячи построек. Начаты первые проекты строительства. По современным стандартам будут построены амбулатория, общественный центр села, детский сад – лицей.

"Восстановление Посад-Покровского должно стать образцом для дальнейшего восстановления и модернизации всей Украины", — отметил Шмыгаль.

Восстановление Херсонщины. Село Посад-Покровское. Фото: Денис Шмыгаль

Восстановление Херсонщины. Село Посад-Покровское. Фото: Денис Шмыгаль

Восстановление Херсонщины. Село Посад-Покровское. Фото: Денис Шмыгаль

Восстановление Херсонщины. Село Посад-Покровское. Фото: Денис Шмыгаль

Восстановление Херсонщины. Село Посад-Покровское. Фото: Денис Шмыгаль

Напомним, ранее мы писали, что на правобережье Херсонской области подтопленными остаются более 1500 домов. В Николаевской области в воде до сих пор 35 подворий.

По информации Центра национального сопротивления , на временно оккупированном левобережье Херсонщины сотни людей не могут эвакуироваться. Все потому, что оккупанты блокируют такую возможность.