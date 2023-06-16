Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Шмигаль показав, як відбувається відновлення одного із сіл Херсонщини arrow

Шмигаль показав, як відбувається відновлення одного із сіл Херсонщини

16 червня 2023 14:45
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Шмигаль показав, як відбувається відновлення одного із сіл Херсонщини
Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Херсонщині проходить відновлення населених пунктів за принципом Build back better. Відтак, сьогодні український премʼєр Денис Шмигаль показав, як проходить відбудова села Посад-Покровське.

Про це повідомляє Денис Шмигаль на своїй офіційній Telegram-сторінці.

Читайте також:

Відновлення Херсонщини

За інформацією ДСНС, село розміноване майже на 90%. Відновлене електропостачання, до села поступово повертаються люди. Через російську окупацію в Посад-Покровському не лишилося неушкоджених будівель. Загалом тут близько тисячі споруд. Наразі розпочаті перші проєкти будівництва. За сучасними стандартами будуть зведені амбулаторія, громадський центр села, дитячий садок – ліцей.

"Відновлення Посад-Покровського має стати взірцем для подальшої відбудови й модернізації всієї України", — зазначив Шмигаль.

 

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

 

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

 

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

 

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

 

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

Нагадаємо, раніше ми писали, що на правобережжі Херсонської області підтопленими залишаються понад 1500 будинків. У Миколаївській області у воді досі 35 обійсть.

Додамо, за інформацією Центру національного спротиву, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

09:10 Довбик замінить відомого форварда у топклубі

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB