Шмигаль показав, як відбувається відновлення одного із сіл Херсонщини

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

На Херсонщині проходить відновлення населених пунктів за принципом Build back better. Відтак, сьогодні український премʼєр Денис Шмигаль показав, як проходить відбудова села Посад-Покровське.

Про це повідомляє Денис Шмигаль на своїй офіційній Telegram-сторінці.

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За інформацією ДСНС, село розміноване майже на 90%. Відновлене електропостачання, до села поступово повертаються люди. Через російську окупацію в Посад-Покровському не лишилося неушкоджених будівель. Загалом тут близько тисячі споруд. Наразі розпочаті перші проєкти будівництва. За сучасними стандартами будуть зведені амбулаторія, громадський центр села, дитячий садок – ліцей.

"Відновлення Посад-Покровського має стати взірцем для подальшої відбудови й модернізації всієї України", — зазначив Шмигаль.

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

Відбудова Херсонщини. Село Посад-Покровське. Фото: Денис Шмигаль

Нагадаємо, раніше ми писали, що на правобережжі Херсонської області підтопленими залишаються понад 1500 будинків. У Миколаївській області у воді досі 35 обійсть.

Додамо, за інформацією Центру національного спротиву, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість.