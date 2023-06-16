Шмигаль показав, як відбувається відновлення одного із сіл Херсонщини
На Херсонщині проходить відновлення населених пунктів за принципом Build back better. Відтак, сьогодні український премʼєр Денис Шмигаль показав, як проходить відбудова села Посад-Покровське.
Про це повідомляє Денис Шмигаль на своїй офіційній Telegram-сторінці.
Відновлення Херсонщини
За інформацією ДСНС, село розміноване майже на 90%. Відновлене електропостачання, до села поступово повертаються люди. Через російську окупацію в Посад-Покровському не лишилося неушкоджених будівель. Загалом тут близько тисячі споруд. Наразі розпочаті перші проєкти будівництва. За сучасними стандартами будуть зведені амбулаторія, громадський центр села, дитячий садок – ліцей.
"Відновлення Посад-Покровського має стати взірцем для подальшої відбудови й модернізації всієї України", — зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на правобережжі Херсонської області підтопленими залишаються понад 1500 будинків. У Миколаївській області у воді досі 35 обійсть.
Додамо, за інформацією Центру національного спротиву, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість.