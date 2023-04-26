Шмыгаль прибыл в Рим на Конференцию: что будут обсуждать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Униан

Сегодня, 26 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что прибыл в Рим. Цель его визита — участие в Конференции по восстановлению Украины.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Прибыли в Рим для участия в Конференции по восстановлению Украины. Обсудим срочные вопросы с Президентом, Премьер-министром и Министром обороны Италии, а также с председателями палат итальянского Парламента. Планируем подписать ряд двусторонних документов, которые будут способствовать восстановлению Украины", — написал Денис Шмыгаль.

Кроме того, он добавил, что вместе с партнерами формируют прочную и непоколебимую поддержку Украины в мире и привлекают иностранный бизнес к восстановлению нашей страны.

Напомним, что Украина сейчас активно работает над планом быстрого восстановления страны после тяжелых потерь, причиненных недавними конфликтами и кризисами. Цель этого плана — восстановление экономической стабильности и создание новых возможностей для украинцев.

Сегодня, 26 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправился в Италию с рабочим визитом. Он встретится с Папой Римским.