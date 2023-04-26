Шмигаль прибув до Риму на Конференцію: що обговорюватимуть

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. ФОто: Уніан

Сьогодні, 26 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що прибув до Риму. Мета його візиту — участь в Конференції з відновлення України.

Про це інформує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Прибули до Риму для участі в Конференції з відновлення України. Обговоримо нагальні питання з президентом, прем'єр-міністром і міністром оборони Італії, а також із головами палат італійського Парламенту. Плануємо підписати низку двосторонніх документів, які сприятимуть відновленню України", — написав Денис Шмигаль.

Крім цього він додав, що разом із партнерами формують міцну та непохитну підтримку України у світі та залучають іноземний бізнес до відбудови нашої країни.

Нагадаємо, що Україна зараз активно працює над планом швидкого відновлення країни після важких втрат, які були заподіяні недавніми конфліктами та кризами. Метою цього плану є відновлення економічної стабільності та створення нових можливостей для українців.

Сьогодні, 26 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вирушив до Італії з робочим візитом. Він зустрінеться з Папою Римським.