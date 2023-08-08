Шмыгаль рассказал, как Украина готовится к зиме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин

Украинские энергетики продолжают подготовку к зиме. Власти не собираются преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Подготовка к зиме

Шмыгаль подчеркнул, что украинцы должны знать о реальном положении дел:

По данным Минэнерго, уже отремонтированы пять атомных блоков. В ремонте еще четыре.

ТЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока. По словам Шмыгаля, это 62% от общего количества.

ТЭЦ. Отремонтировано 70%, еще 30% — в ремонте.

Гидроэлектростанция. Отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата, или 68% от мощности.

Украинский премьер отметил, что ремонтная кампания идет по плану.

"Со стороны компании "Укрэнерго" имеем почти 80% выполнения работ по ремонту магистральных сетей. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов", — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что зима будет сложной, однако Украина должна выстоять.

Напомним, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, сколько осталось отремонтировать трансформаторных подстанций, которые были повреждены из-за российских обстрелов, до начала отопительного сезона. В компании не исключают новые атаки.

Также мы писали, что прошлый отопительный сезон для украинцев был сложным, потому что вся страна вынужденно жила в условиях блэкаута. Несмотря на то, что после российских обстрелов энергетики пытались быстро восстанавливать энергосистему, всю зиму граждане жили в режиме экстренных отключений. Вероятно, что в этом году украинцам придется снова пережить тяжелый отопительный сезон. Будет ли в домах свет, к какому худшему сценарию готовиться и можно ли сэкономить на генераторах в этом году — в материале Новини.LIVE.