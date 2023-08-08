Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Шмыгаль рассказал, как Украина готовится к зиме arrow

Шмыгаль рассказал, как Украина готовится к зиме

8 августа 2023 15:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Шмыгаль рассказал, как Украина готовится к зиме
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские энергетики продолжают подготовку к зиме. Власти не собираются преуменьшать угрозы, риски и вызовы отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Подготовка к зиме

Шмыгаль подчеркнул, что украинцы должны знать о реальном положении дел:

  • По данным Минэнерго, уже отремонтированы пять атомных блоков. В ремонте еще четыре.
  • ТЭС. Отремонтированы и находятся в ремонте 24 энергоблока. По словам Шмыгаля, это 62% от общего количества.
  • ТЭЦ. Отремонтировано 70%, еще 30% — в ремонте.
  • Гидроэлектростанция. Отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата, или 68% от мощности.

Украинский премьер отметил, что ремонтная кампания идет по плану.

"Со стороны компании "Укрэнерго" имеем почти 80% выполнения работ по ремонту магистральных сетей. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного состояния. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов", — рассказал Шмыгаль.

Он добавил, что зима будет сложной, однако Украина должна выстоять.

Напомним, национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, сколько осталось отремонтировать трансформаторных подстанций, которые были повреждены из-за российских обстрелов, до начала отопительного сезона. В компании не исключают новые атаки.

Также мы писали, что прошлый отопительный сезон для украинцев был сложным, потому что вся страна вынужденно жила в условиях блэкаута. Несмотря на то, что после российских обстрелов энергетики пытались быстро восстанавливать энергосистему, всю зиму граждане жили в режиме экстренных отключений. Вероятно, что в этом году украинцам придется снова пережить тяжелый отопительный сезон. Будет ли в домах свет, к какому худшему сценарию готовиться и можно ли сэкономить на генераторах в этом году — в материале Новини.LIVE.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз